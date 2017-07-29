МАРТ: Белкоопсоюз - в хронических должниках





Белкоопсоюз не справляется с обслуживанием населенных пунктов с населением менее 2 тыс. жителей и находится в хронических должниках.

По словам министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича, "Белкоопсоюзу" не дает безубыточно работать ряд объективных факторов.

"Основная проблема в том, что убыточная работа приводит к отсутствию средств, а если нет средств, то и рассчитаться за поставленный товар нечем. В результате магазины, расположенные в населенных пунктах с населением до 2 тыс. жителей, не получают товар. Поставщики просто-напросто отказываются его грузить, так как по ряду позиций Белкоопсоюз становится хроническим должником. Проблема с ассортиментом нарастает как снежный ком", - отметил министр в интервью БЕЛТА.

При этом альтернативы Белкоопсоюзу на селе пока нет, так как частные торговые сети не спешат туда идти.

"Но мы знаем, как сделать так, чтобы заинтересовать прийти на этот рынок всех участников, причем не делая различия на частников и не частников. Подход воплощен в проекте указа о "О некоторых мерах по созданию условий для развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения". Документ прошел общественное обсуждение, поддержан Президиумом Совета министров. Сейчас он направлен в Администрацию Президента, и, я надеюсь, что указ будет принят. Он вводит льготные условия ведения деятельности для всех субъектов хозяйствования - и для юридических лиц, и для индивидуальных предпринимателей в населенных пунктах до 2 тыс. человек. Что касается малых городов численностью от 2 до 20 тыс. человек, то льготные условия будут распространяться на микроорганизации и ИП. Будет всего один налог - одна базовая величина в месяц. На сегодняшний день это 23 рубля. И все. Вот такой простой подход. Он призван заинтересовать юрлиц и ИП работать в малых населенных пунктах и на селе, дать старт инициативе тех людей, которые хотели бы заняться бизнесом в сфере торговли, бытового обслуживания, общепита, придорожного сервиса, но не имеют для этого достаточно ресурсов. Приходи и работай, плати минимум налогов", - рассказал Владимир Колтович.

По мнению министра, одним из плюсов указа заключается в том, что он распространяет действие на организации любой формы собственности, в том числе на Белкоопсоюз. Магазины потребкооперации смогут работать на таких же условиях, как и другие субъекты хозяйствования: плати одну базовую величину в месяц и развивай деятельность. В такой ситуации Белкоопсоюзу станет легче рассчитываться с долгами.

"Другое дело, что торговля для Белкоопсоюза - далеко не единственная отрасль. Система потребкооперации включает и сельское хозяйство, и зверохозяйство, и перерабатывающие предприятия. Все зависит от того, насколько эффективно работает менеджмент. Если вернуться к работе в малых городах и на селе, то главная проблема - малый спрос. А если малый спрос, должны быть большие преференции и минимум административного вмешательства", - отметил министр.