На следующий день после завершения «Кубка Минска» столичная «Юность» провела спарринг с представителм КХЛ ярославским «Локомотивом», который в субботу стал обладателем трофея.

В товарищеском матче «Юность», занявшая на домашнем турнире 4-е место, оказалась жестко бита гостями из России.



Фото с сайта junost.org

«Юность-Минск» — «Локомотив» — 1:7 (0:2, 0:2, 1:3)

30 июля. Минск. МКСРК «Чижовка-Арена».

Судьи: П. Осмоловский, В. Коледа, В. Зинченко, А. Ялошевский (все — Минск).

«Юность-Минск»: Шибанов; Казакевич — Е. Иванов, Феоктистов — Уолтерс — Гайнетдинов; Шелег — Мицкевич, Парфеевец — Словак — Туркин (капитан); Ерохо — Зозон, А. Каракулько — Макрицкий — Скабелка; Пришивалко.

«Локомотив»: Красоткин; Осипов — Черепанов, Капустин — Картаев (капитан) — Полунин; Манухов — Афанасьев, Г. Иванов — Каюмов — Фатеев; Калинин — Елесин, Юртайкин — Ильенко — Кудрявцев.

Шайбы: 0:1 — Капустин (Полунин, 4.31, в большинстве), 0:2 — Калинин (Осипов, 15.44, в большинстве), 0:3 — Капустин (Фатеев, 31.52), 0:4 — Ильенко (Манухов, 33.44), 1:4 — А. Каракулько (Уолтерс, 46.28), 1:5 — Ильенко (47.03), 1:6 — Капустин (Картаев, Полунин, 51.32), 1:7 — Д. Алексеев (Кудрявцев, 58.58).

Штраф: 14 (Парфеевец — 4, Ерохо — 4, Е. Иванов, Мицкевич, Зозон) — 10 (Г.Иванов, Каюмов, Фатеев — 4, командный штраф).

Отметим, что в поединке против «Локомотива» за «Юность» уже не играли одолженный у «Гомеля» на Кубок Минска голкипер Игорь Брикун, а также тройка россиян из КХЛ, укрепившая ряды команды Михаила Захарова на время домашнего турнира — Егор Дугин (прошлая команда — «Динамо» Москва), Павел Медведев («Сочи») и Михаил Плотников («Адмирал»). Не играли и еще несколько ключевых хоккеистов «Юности», которым либо предоставили отдых, либо им помешали выйти на лед повреждения.

В то же время за «Юность» сыграл находящийся нынешним летом на просмотре в минском «Динамо» защитник Богдан Зозон.

За счет реализации большинства «Локомотив» уже в первом периоде обеспечил себе комфортный перевес в 2 гола, а затем наращивал его во второй и третьей двадцатиминутках.

Минчане же своими шансами в большинстве не воспользовались, и сумели подсластить горечь крупного поражения лишь одной заброшенной шайбой.