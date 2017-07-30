КГК раскрыл секреты изготовления белорусской сельхозтехники





Комитет государственного контроля озвучил весьма интересные факты относительно того, как в Беларуси разрабатывается собственная сельхозтехника. Оказывается, наши ученые большие мастера по части копирования иностранных разработок.

Интересные факты вскрылись в ходе проверки исполнения Государственной научно-технической программы "Агрокомплекс" на 2013-2015 годы. По данным КГК, в девяти проверенных научных организациях выявлено 60 невыполненных заданий по разработке техники для АПК, на которые выделены 5,2 млн рублей. При этом 75% указанной суммы "эффективно" проело РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук по механизации сельского хозяйства". Оно же является основным исполнителем программы и разработчиком техники для АПК. Ему было доведено 53 задания, выделены средства. Но 23 задания, на которые выделены 3,5 млн рублей так и не были выполнены. Впрочем, для Беларуси это уже давно в порядке вещей, когда деньги тратятся без какого-либо результата. В данном же контексте интересно то, как выполнялись остальные задания. Тут КГК открыл неожиданную даже для Беларуси правду.

Так, например, НПЦ должен был разработать и наладить выпуск пресс-подборщиков для прессования грубых кормов в крупногабаритные прямоугольные тюки. И что же сделали белорусские разработчики? Они просто взяли, закупили импортные комплектующие и собрали из них пресс-подборщики. По данным КГК, в собранной сельхозтехнике, количество импортных комплектующих превысило 80%. По сути, только колеса и еще кое-какие мелочи оказались белорусскими, а все остальное - импорт. Да и то из 30 пресс-подборщиков был собран лишь один, цена которого оказалась так высока, что дешевле стало купить готовые за границей, что и было сделано.

Еще более удивительно НПЦ выполнял опытно-конструкторские работы по освоению производства линии выработки длинного льноволокна. Вместо того, чтобы блеснуть конструкторскими навыками и собрать свою машину, которая бы как нельзя лучше подходила для белорусского льна, разработчики НАН просто взяли чертежи аналогичной техники известной бельгийской компании и сделали все по ним, опять же закупив в Бельгии комплектующие. По сути белорусские конструкторы просто украли чужую разработку и получили за это солидное вознаграждение. Более того, так называемая разработка даже была зарегистрирована в БелИСА.

Наверное, все эти действия сошли бы белорусским разработчикам с рук, но на их беду, поставленный на Поставский льнозавод опытный образец оказался непригодным для белорусского льна. Сначала линия часто ломалась, а потом и вовсе встала колом.

Вот такие вот высокотехнологические разработки техники для АПК и ведутся в Беларуси. Тут речь идет не только о пустой трате государственных средств, но также о нанесении урона имиджу государства. Ведь если в Беларуси разрабатывают технику по чужим чертежам, то что о нас подумают за границей? Но самое удивительное, что все эти разработки регистрируют и поставляют в АПК, как чисто белорусские. Правда вскрывается лишь тогда, когда белорусское "ноу-хау" отказывается исправно работать.