Что нужно знать о командировках: какие расходы должен оплачивать наниматель, а какие - работник

Какие командировочные расходы должен оплатить наниматель? Почему при оплате билетов на транспорт или за проживание банковской карточкой для отчетности бухгалтерия требует выписку движения средств по карт-счету? Почему наниматель требует бронировать жилье и оплачивать билеты только банковской карточкой сотрудника, который отправляется в командировку?

FINANCE.TUT.BY собрал несколько простых вопросов о командировках, найти ответы на которые помогли юристы корпоративной практики адвокатского бюро REVERA.

Что считать командировкой? Служебная командировка — это поездка на определенный срок по распоряжению нанимателя для выполнения служебного задания вне места постоянной работы. Обязательное условие — поездка проходит в другую местность (то есть поездка в пределах одного города — не командировка).

Чем командировка по Беларуси отличается от зарубежной? В основном — большей суммой командировочных и более строгой отчетностью об их использовании. Есть и другие отличия: например, при поездке за границу командировочные могут выдаваться в иностранной валюте. В отличие от командировок по Беларуси, обязательно иметь при себе задание на служебную командировку.

Какие командировочные расходы должен оплатить наниматель? Не позднее чем за день до командировки наниматель обязан выдать работнику денежный аванс. Аванс должен покрывать проезд в обе стороны, аренду жилья и суточные (как правило, это расходы на питание, общественный транспорт и т.д.). Что касается расходов, которые наниматель обязан возместить, здесь есть свои нюансы. Так, если у работника есть право на бесплатный проезд или в командировку он едет на служебном авто, то транспортные расходы туда и обратно ему не возмещаются. И если принимающая либо направляющая сторона оплачивает питание, то суточные выдают только в размере 50% от нормы.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY А вот расходы на мобильную связь в суточные чаще всего не включаются. Здесь все решается по договоренности с нанимателем, но в целом, он имеет право не возмещать их. Чтобы наниматель возместил другие расходы, нужно согласовать их заранее. По возвращению из командировки работник составляет авансовый отчет и возвращает остаток денег, если он будет. Если потраченная сумма превышает размер аванса, но расходы работника обоснованы и он может подтвердить их, наниматель может возместить эту сумму. Во избежание возможных споров лучше указывать конкретные виды расходов, подлежащих возмещению, в приказе (распоряжении) нанимателя о направлении работника в командировку. Все правила возмещения командировочных расходов по Беларуси можно посмотреть в соответствующей инструкции .

Решение о возмещении указанных в отчете расходов принимает только руководитель? По общему правилу — да, руководитель. В каждой отдельной ситуации все зависит от того, кто может исполнять обязанности руководителя по распоряжению денежными средствами: в госорганах обычно действуют специальные положения, в частных организациях — локальные нормативные правовые акты (например, должностная инструкция заместителю директора). Тем не менее, если руководитель знает, что будет отсутствовать, ему лучше оформить разовую доверенность на одного из своих подчиненных, чтобы тот смог утвердить отчет и возместить расходы.

Для подтверждения расходов нужны только оригинальные документы? А если они утеряны? К примеру, если сотрудник ехал в поезде, таким подтверждением может быть чек из купе-ресторана или из магазина на конечной станции. Если и таких документов нет, тогда расходы компенсируют по минимальной стоимости проезда. Она рассчитывается по формуле: рекомендуемая норма расстояния перевозок пассажиров и грузов * тариф за 1 км.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Например, работника направили в командировку из Минска в Бобруйск. Сегодня рекомендуемая норма расстояния перевозок между этими городами составляет 150 км. Тариф на перевозки на региональных линиях экономкласса составляет 0,016 BYN/км. Таким образом, работнику выплатят 2,4 рубля за проезд в одну сторону. Если у сотрудника нет оригинальных документов, подтверждающих оплату жилья, за каждый день командировки ему возместят 2,5 рубля.

Почему при оплате билетов на транспорт или проживания банковской карточкой для отчетности требуют выписку движения средств по карт-счету? Законодательство устанавливает, что для возмещения расходов на общественный транспорт (кроме такси) к станции, пристани, аэропорту нужны подлинные проездные документы. Для возмещения расходов по найму жилья также требуются подлинные документы, подтверждающие эти расходы — чеки, квитанции. Наниматель, конечно, вправе запросить выписку движения средств по счету. Но даже если в ней не будет информации об аренде, так как сотрудник расплачивался наличными и у него есть чек, наниматель будет обязан возместить этот расход.

Почему в бухгалтерии требуют бронировать жилье и оплачивать билеты только банковской карточкой сотрудника, который едет в командировку? Во внутренних документах компании могут быть свои правила на этот счет. Тем не менее, они не должны противоречить законодательству. Если вы документально подтвердили свои расходы, наниматель обязан их возместить независимо от того, оплачивались ли они вашей зарплатной карточкой или чьей-то другой.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Другое дело, когда наниматель перечисляет деньги для командировки на специальную корпоративную дебетовую карточку — тогда все расходы должны оплачиваться с нее.

Суммы суточных отличаются для работников частных и госкомпаний? Нет. Министерство финансов устанавливает единый для всех размер компенсации суточных. К примеру, при командировке по Беларуси эта сумма составляет 7 рублей в сутки. Эти нормы работают как для государственных, так и для частных компаний. По усмотрению нанимателя суточные могут устанавливаться и в большем размере.

Как начисляется зарплата во время командировки? Зарплата считается как при обычной работе, вне зависимости от того, сколько дней длится командировка и сколько часов в день вам приходится работать в ней. Плюс, конечно, работнику возмещаются командировочные расходы.

Компенсируют ли расходы на командировку, если сотрудник забыл поставить отметку о своем пребывании? Компенсируют. С одной стороны, любой документ, исходящий от юрлица, принято скреплять печатью. С другой, законодательство безоговорочно требует ее лишь в некоторых случаях: оформление доверенности от имени юрлица, выдача копии любых исходящих документов и др. То есть, сугубо с точки зрения законодательства, отсутствие печати на документе не лишает его юридической силы. Базово, для того, чтобы документ имел юридическую силу, на нем должны быть:

наименование организации или структурного подразделения, дата, регистрационный индекс, подпись.

Существуют ли ограничения на максимальную сумму суточных? Наниматель может установить любую сумму компенсации. Главное — она не должна быть меньше аналогичных сумм, установленных для бюджетных организаций.

Сотрудникам, работа которых связана с постоянными разъездами, командировку можно оформлять?

Служебные поездки курьеров, водителей и других сотрудников, постоянная работа которых протекает в пути или носит разъездной либо подвижной характер, не считается командировкой. Командировку на таких оформить можно, но в период командировки таким работникам не будет выплачиваться надбавка за разъездной или подвижной характер. Служебные поездки курьеров, водителей и других сотрудников, постоянная работа которых протекает в пути или носит разъездной либо подвижной характер, не считается командировкой. Командировку на таких оформить можно, но в период командировки таким работникам не будет выплачиваться надбавка за разъездной или подвижной характер.

Первым днем командировки считается дата отправления транспорта? Первым днем командировки считается день отправления поезда, самолета, автобуса из места постоянной работы, а последним — день приезда.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Если самолет вылетает в 23.55 1 января, то начало командировки — 1 января. При вылете в 00.05 командировка начнется 2 января. Расходы в последний день командировки возмещаются так же, как и в остальные дни. Если ваш самолет/поезд отправляется в середине рабочего дня или прибывает до его начала, то вопрос, во сколько закончить работу и приходить ли вообще, решается по договоренности с нанимателем. Командировочные на неполные сутки оформляются так же, как и любая другая командировка — приказом (распоряжением) нанимателя. Командировка некоторых госслужащих может оформляться постановлением.

Какие документы у работника в обязательном порядке должны быть с собой в командировке? Если командировка в пределах Беларуси, то законодательно никаких документов для этого не требуется. Для заграничных командировок обязательно служебное задание.

Есть ли ограничения по минимальному и максимальному времени нахождения в командировке?

Нет. Однако для командировки свыше 30 дней обязательно согласие работника, непрерывная же командировка на территории радиоактивного загрязнения не может превышать одного года. Нет. Однако для командировки свыше 30 дней обязательно согласие работника, непрерывная же командировка на территории радиоактивного загрязнения не может превышать одного года.

В командировку можно отправлять сотрудников, которые не находятся в штате?

Нет. В командировку могут направляться только сотрудники, работающие по трудовому договору (контракту). Все остальное командировкой не считается; затраты на поездки сотруднику, который работает по гражданско-правовому договору (в т.ч. договору подряда), компенсируются по условиям этого договора. Нет. В командировку могут направляться только сотрудники, работающие по трудовому договору (контракту). Все остальное командировкой не считается; затраты на поездки сотруднику, который работает по гражданско-правовому договору (в т.ч. договору подряда), компенсируются по условиям этого договора.