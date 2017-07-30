Объявлен список спортсменов сборной Беларуси на чемпионат мира по легкой атлетике

Белорусская федерация легкой атлетики объявила список спортсменов, которые готовятся к выступлению на предстоящем чемпионате мира, который пройдет 4−13 августа 2017 года в Лондоне.

№ Спортсмен Тренер (нынешний) Вид РВ SB ЖЕНЩИНЫ 1 ТАЛАЙ Алина Сигрейв Лорен 100 м с/б 12.63с 12.90с 2 ГЕРМАН Эльвира Мясников Виктор Николаевич 100 м с/б 12.85с 12.95с 3 ЖУК Ирина Ковальчук Юрий Георгиевич Прыжок с шестом 4.60м 4.60м 4 ХОЛОДОВИЧ Татьяна Оксенчук Валерий Дмитриевич Метание копья 66.34м 66.30м 5 МАЛЫЩИК Анна Носов Александр Алексеевич Метание молота 74.94м 74.94м 6 ДУБИЦКАЯ Алена Синицын Григорий Михайлович Толкание ядра 19.03м 19.01м 7 ЛЕОНТЮК Юлия Кунац Людмила Владимировна Толкание ядра 19.79м 18.28м 8 АРЗАМАСОВА Марина Духнова Наталья Станиславовна 800 м 1:57.54 2:02.59 9 ЯЦЕВИЧ Анастасия Мисюля Евгений Николаевич 20 км с/х 1:29:30 1:35:21 МУЖЧИНЫ 10 МЕЛЕШКО Павел Горолев Михаил Андреевич Метание копья 82.21 82.21 11 БОРЕЙША Павел Афанасьев Сергей Николаевич Метание молота 78,60 м 78,04 м 12 КОЛОМОЕЦ Серегей Попел Михаил Анатольевич Метание молота 77,52 м 77,52 м 13 МАХРОСЕНКО Захар Астапкович Константин Вячеславович Метание молота 77,41 м 76,08 м 14 ДЮБИН Дмитрий Жаворонок Игорь Викторович 20 км с/х 1:21:09 1:22:21 15 ЛЯХОВИЧ Александр Мисюля Евгений Николаевич 20 км с/х 1:21:12 1:21:12 16 НИЧИПОР Алексей Пензиков Виктор Александрович Толкание ядра 20,52 м 20,52 м

На прошлом чемпионате мира в Пекине в 2015 году белорусскими легкоатлетами были завоеваны 2 медали: золото Марины Арзамасовой в беге на 800 м и бронза Алины Талай в беге на 100 м с барьерами.

На базе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике состоялось собрание выездного состава легкоатлетов, готовящихся к чемпионату мира. На встрече обсуждались организационные вопросы прилетов и отлетов спортсменов, а также детали перевоза медицинских препаратов. В этом году Международная ассоциация легкоатлетических федераций акцентировала внимание на том, что крайне внимательно будет относится к перевозке препаратов.