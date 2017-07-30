Объявлен список спортсменов сборной Беларуси на чемпионат мира по легкой атлетике

Белорусская федерация легкой атлетики объявила список спортсменов, которые готовятся к выступлению на предстоящем чемпионате мира, который пройдет 4−13 августа 2017 года в Лондоне.
№
Спортсмен
Тренер (нынешний)
Вид
РВ
SB
ЖЕНЩИНЫ
1
ТАЛАЙ Алина
Сигрейв Лорен
100 м с/б
12.63с
12.90с
2
ГЕРМАН Эльвира
Мясников Виктор Николаевич
100 м с/б
12.85с
12.95с
3
ЖУК Ирина
Ковальчук Юрий Георгиевич
Прыжок с шестом
4.60м
4.60м
4
ХОЛОДОВИЧ Татьяна
Оксенчук Валерий Дмитриевич
Метание копья
66.34м
66.30м
5
МАЛЫЩИК Анна
Носов Александр Алексеевич
Метание молота
74.94м
74.94м
6
ДУБИЦКАЯ Алена
Синицын Григорий Михайлович
Толкание ядра
19.03м
19.01м
7
ЛЕОНТЮК Юлия
Кунац Людмила Владимировна
Толкание ядра
19.79м
18.28м
8
АРЗАМАСОВА Марина
Духнова Наталья Станиславовна
800 м
1:57.54
2:02.59
9
ЯЦЕВИЧ Анастасия
Мисюля Евгений Николаевич
20 км с/х
1:29:30
1:35:21
МУЖЧИНЫ
10
МЕЛЕШКО Павел
Горолев Михаил Андреевич
Метание копья
82.21
82.21
11
БОРЕЙША Павел
Афанасьев Сергей Николаевич
Метание молота
78,60 м
78,04 м
12
КОЛОМОЕЦ Серегей
Попел Михаил Анатольевич
Метание молота
77,52 м
77,52 м
13
МАХРОСЕНКО Захар
Астапкович Константин Вячеславович
Метание молота
77,41 м
76,08 м
14
ДЮБИН Дмитрий
Жаворонок Игорь Викторович
20 км с/х
1:21:09
1:22:21
15
ЛЯХОВИЧ Александр
Мисюля Евгений Николаевич
20 км с/х
1:21:12
1:21:12
16
НИЧИПОР Алексей
Пензиков Виктор Александрович
Толкание ядра
20,52 м
20,52 м
На прошлом чемпионате мира в Пекине в 2015 году белорусскими легкоатлетами были завоеваны 2 медали: золото Марины Арзамасовой в беге на 800 м и бронза Алины Талай в беге на 100 м с барьерами.
На базе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике состоялось собрание выездного состава легкоатлетов, готовящихся к чемпионату мира. На встрече обсуждались организационные вопросы прилетов и отлетов спортсменов, а также детали перевоза медицинских препаратов. В этом году Международная ассоциация легкоатлетических федераций акцентировала внимание на том, что крайне внимательно будет относится к перевозке препаратов.
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