Топ-10 самых бедных и богатых районов Беларуси

Средняя зарплата белорусов в июне выросла почти до 820 рублей (сумма до уплаты налогов). К примеру, врачи получают уже больше 1000 рублей, а учителя — практически 660 рулей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как средние заработки белорусов отличаются по районам.



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Жители только 5 районов получают зарплату больше средней по стране — Солигорского, Минского, Дзержинского, Речицкого, Смолевичского. Во всех остальных районах заработки ниже средних по стране.

При этом жители Солигорского района получают больше всего в стране — 1 165,7 рубля. Это на 22,6 рубля больше, чем в Минске.

Топ-10 районов с высокими зарплатами в июне район средняя зарплата, в рублях реальная зарплата в июне к аналогичному периоду 2016 года, в % Солигорский 1 165,7 +2,5 Минский 987,3 +1 Дзержинский 899,9 +2,6 Речицкий +2,3 Смолевичский 845,5 +5,9 Островецкий 799,1 +10,7 Логойский 776,8 +7,2 Мозырский 773,6 +3,8 Жлобинский 771,4 +12,8 Несвижский +5,4 Светлогорский 749,2 +4,9

Шарковщинский район снова оказался зарплатным аутсайдером

Меньше всего зарабатывают по-прежнему в Шарковщинском районе — 494,8 рубля. Эта сумма почти в 2,4 раза меньше, чем в Солигорском. При этом если вычесть из зарплаты жителей Шарковщинского района налоги (13% — подоходный налог, 1% — взносы работника в ФСЗН), то на руки выйдет и вовсе 426 рублей.

Топ-10 районов с низкими зарплатами в июне район средняя зарплата, в рублях реальная зарплата в июне к аналогичному периоду 2016 года, в % Шарковщинский 494,8 -1,4 Кормянский 524,6 +4,2 Миорский 533,6 +1,8 Бешенковичский 536,4 +0,9 Лоевский 536,6 +9,9 Мстиславский 544 +1,5 Шумилинский 546,5 +4,1 Ушачский 548,6 +2,6 Браславский 549,9 +3,6 Сенненский 551,8 +2,3

При этом в 43 районах из 118 средняя зарплата в июне не превышала 600 рублей.