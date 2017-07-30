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Топ-10 самых бедных и богатых районов Беларуси

31.07.2017 07:30 — Разное | Tut.by  
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Средняя зарплата белорусов в июне выросла почти до 820 рублей (сумма до уплаты налогов). К примеру, врачи получают уже больше 1000 рублей, а учителя — практически 660 рулей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как средние заработки белорусов отличаются по районам.


Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Жители только 5 районов получают зарплату больше средней по стране — Солигорского, Минского, Дзержинского, Речицкого, Смолевичского. Во всех остальных районах заработки ниже средних по стране.

При этом жители Солигорского района получают больше всего в стране — 1 165,7 рубля. Это на 22,6 рубля больше, чем в Минске.

Топ-10 районов с высокими зарплатами в июне
район средняя зарплата, в рублях

реальная зарплата в июне к аналогичному периоду 2016 года, в %

Солигорский

 1 165,7 +2,5
Минский 987,3 +1
Дзержинский 899,9 +2,6

Речицкий    

   +2,3

Смолевичский

 845,5 +5,9

Островецкий

 799,1 +10,7

Логойский

 776,8 +7,2

Мозырский

 773,6 +3,8

Жлобинский

 771,4 +12,8

Несвижский

   +5,4

Светлогорский

 749,2 +4,9

Шарковщинский район снова оказался зарплатным аутсайдером

Меньше всего зарабатывают по-прежнему в Шарковщинском районе — 494,8 рубля. Эта сумма почти в 2,4 раза меньше, чем в Солигорском. При этом если вычесть из зарплаты жителей Шарковщинского района налоги (13% — подоходный налог, 1% — взносы работника в ФСЗН), то на руки выйдет и вовсе 426 рублей.

Топ-10 районов с низкими зарплатами в июне
район средняя зарплата, в рублях

реальная зарплата в июне к аналогичному периоду 2016 года, в %

Шарковщинский

 494,8 -1,4

Кормянский

 524,6 +4,2

Миорский

 533,6 +1,8

Бешенковичский

 536,4 +0,9

Лоевский

 536,6 +9,9

Мстиславский

 544 +1,5

Шумилинский

 546,5 +4,1

Ушачский

 548,6 +2,6

Браславский

 549,9 +3,6

Сенненский

 551,8 +2,3

При этом в 43 районах из 118 средняя зарплата в июне не превышала 600 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, как средние заработки белорусов отличаются по районам. Только в 5 районах зарплата превышает среднюю по стране.

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