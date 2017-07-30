Топ-10 самых бедных и богатых районов Беларуси

Средняя зарплата белорусов в июне выросла почти до 820 рублей (сумма до уплаты налогов). К примеру, врачи получают уже больше 1000 рублей, а учителя — практически 660 рулей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как средние заработки белорусов отличаются по районам.
Жители только 5 районов получают зарплату больше средней по стране — Солигорского, Минского, Дзержинского, Речицкого, Смолевичского. Во всех остальных районах заработки ниже средних по стране.
При этом жители Солигорского района получают больше всего в стране — 1 165,7 рубля. Это на 22,6 рубля больше, чем в Минске.
Топ-10 районов с высокими зарплатами в июне
район
средняя зарплата, в рублях
реальная зарплата в июне к аналогичному периоду 2016 года, в %
Солигорский
1 165,7
+2,5
Минский
987,3
+1
Дзержинский
899,9
+2,6
Речицкий
+2,3
Смолевичский
845,5
+5,9
Островецкий
799,1
+10,7
Логойский
776,8
+7,2
Мозырский
773,6
+3,8
Жлобинский
771,4
+12,8
Несвижский
+5,4
Светлогорский
749,2
+4,9
Шарковщинский район снова оказался зарплатным аутсайдером
Меньше всего зарабатывают по-прежнему в Шарковщинском районе — 494,8 рубля. Эта сумма почти в 2,4 раза меньше, чем в Солигорском. При этом если вычесть из зарплаты жителей Шарковщинского района налоги (13% — подоходный налог, 1% — взносы работника в ФСЗН), то на руки выйдет и вовсе 426 рублей.
Топ-10 районов с низкими зарплатами в июне
район
средняя зарплата, в рублях
реальная зарплата в июне к аналогичному периоду 2016 года, в %
Шарковщинский
494,8
-1,4
Кормянский
524,6
+4,2
Миорский
533,6
+1,8
Бешенковичский
536,4
+0,9
Лоевский
536,6
+9,9
Мстиславский
544
+1,5
Шумилинский
546,5
+4,1
Ушачский
548,6
+2,6
Браславский
549,9
+3,6
Сенненский
551,8
+2,3
При этом в 43 районах из 118 средняя зарплата в июне не превышала 600 рублей.
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