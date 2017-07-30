Сборная Беларуси по пляжному футболу заняла второе место на этапе Евролиги

Белорусы 30 июля победили греков в заключительном матче этапа Евролиги по пляжному футболу в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.



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Поединок с аутсайдером группы подопечные испанского специалиста Николаса Альворадо провели явно ниже своих возможностей и победили лишь с минимальной разницей в счете — 3:2. А ведь до этого греки уступили россиянам и швейцарцам с общим счетом 1:17.

Тем не менее, белорусы, хоть и с трудом, но все же сумели выиграть, благодаря дублю Игоря Бриштеля и голу Ивана Константинова.

В первом туре белорусские «пляжники» в отличном стиле разгромили команду Швейцарии — 8:4, а затем в упорной борьбе уступили россиянам 2:3.

Итоговое положение команд: Россия — 9 очков (разница мячей — 19−6), Беларусь — 6 (13−9), Швейцария — 3 (16−16), Греция — 0 (3−20).

Следующий этап Евролиги белорусы проведут в венгерском Шиофоке с 11 по 13 августа. Там их соперниками будут сборные Польши, Португалии и Азербайджана.

После завершения предварительных этапов 8 лучших дружин Старого Света выступят в суперфинале, который пройдет 31 августа — 3 сентября в итальянском Езоло. В прошлом году белорусская сборная заняла в Евролиге 5-е место, что является лучшим результатом за все время выступлений в этих соревнованиях.