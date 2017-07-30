Белорусский защитник Владислав Мартынюк успешно прошел просмотр в «Куньлуне», сообщает корреспондент « Белорусского хоккея » Виктор Ореховский.



Владислав Мартынюк. Фото с сайта belarushockey.com

Хоккеист подписал однолетний контракт с китайским клубом (КХЛ-ВХЛ-МХЛ). Начнет сезон Мартынюк в МХЛ, в команде «Куньлунь Ред Стар Джуниор».

В минувшем сезоне 18-летний игрок обороны набрал 24 (10+14) очка в 41 игре белорусской экстралиги за команду Беларусь-U20, при показателе полезности «+4».

На молодежном чемпионате мира на его счету 4 (1+3) балла в 5 играх при показателе полезности «0».

Напомним, что ранее контракты с китайским «Куньлунем» заключили еще два белоруса — 19-летний защитник Павел Воробей и 32-летний нападающий Андрей Костицын.