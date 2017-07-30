А если я не могу заставить себя работать? Элементарные вопросы про возвращение из отпуска

После отдыха работа должна быть в радость, но реальность сложнее и суровее. Прилетев из теплой (или не очень) страны, многие испытывают уныние и апатию. Как вернуться из отпуска и не впасть в депрессию, GO.TUT.BY спросил у психотерапевта медцентра ЛОДЭ, доцента кафедры психотерапии и медицинской психологии БелМАПО Елены Тарасевич.

А если после отпуска я не могу заставить себя работать? Первое, что вам стоит знать об этом, — это нормально. Многие люди чувствуют апатию после отпуска, не стоит себя за это корить. Более того, психотерапевт советует пожалеть свой организм в первые рабочие дни: выйти из отпуска в середине недели, а не с понедельника, по возможности делать паузы в делах и гулять на свежем воздухе после рабочего дня. Это поможет постепенно адаптироваться к рабочей нагрузке.

А если я заставляю себя работать, но настроение все равно отвратительное? Если адаптация после отпуска длится 3 дня, это норма. Если же прошло уже 10 дней, а вы все не можете прийти в себя, стоит подумать о визите к врачу. Если дело в плохом настроении и проблемах с концентрацией — к психотерапевту или неврологу. Если появились соматические недомогания, отправляйтесь к терапевту.

А если после отпуска я не чувствую себя отдохнувшим (-ей)? Такое случается, если отдых был неправильно распланирован. Многие составляют слишком плотный график, например, ходят по экскурсиям с утра до вечера. Психотерапевт советует чередовать пассивный и активный отдых.

А если я даже в отпуске не перестаю отвечать на рабочие письма, со мной все в порядке? Когда человек держит руку на пульсе жизни, это нормально. Если вы перестанете это делать, тревога будет портить отдых. Главное, чтобы вы не погружались в работу слишком глубоко. Если только вы не из тех, кто берет отпуск, чтобы, наконец, спокойно поработать.

А если я целый год мечтаю об отпуске, это значит, что я не люблю свою работу? В этом нет ничего предосудительного, так же как в ожидании выходных. Работа должна сменяться отдыхом. Главное — подготовиться к нему: составить список вещей в дорогу, завершить заранее рабочие дела. Не откладывайте все это не последний день, иначе «словите стресс», и радость от ухода в долгожданный отпуск смажется.

А если я еще вчера был (-а) на пляже, а сегодня уже на работе, это плохо? Из-за некомфортной дороги (турбулентность во время полета, неудобный автобус, долгое ожидание на границе) даже после длинного и благополучного отпуска можно вернуться домой без сил. Нивелировать дорожную усталость можно, если вы вернулись в пятницу и отвели субботу и воскресенье, чтобы «отдохнуть от отдыха».

А если я не могу решить, брать отпуск один раз в год на месяц или четыре раза, но на неделю? Не стоит брать отпуск раз в год. Если вы работали 11 месяцев, потом месяц отдыхали, снова включиться в работу будет сложно. Лучше ездить на отдых чаще — на неделю или две. Взрослому человеку отдыхать нужно как минимум два раза в год, утверждает психотерапевт. Если вы хотите взять ребенка с собой в отпуск, он должен длиться не менее 20 дней, поскольку детям надо больше времени на акклиматизацию.

А если в отпуске я привык (-ла) ложиться поздно, как перестроить режим? Готовиться к смене режима не обязательно, если у вас нет проблем со сном. У здорового человека на это обычно уходит 1−2 дня.

А если после отпуска возникло желание уволиться? Если работа не доставляла радости и вы всё время колебались, стоит ли уходить, то в спокойной атмосфере отпуска ваше решение будет более продуманным, чем в обстановке рабочего стресса, считает Елена Тарасевич.