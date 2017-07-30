Завод по производству ветрогенераторов построят на Западе Казахстана





В Казахстане будет построен инновационный завод по производству ветровых генераторов.

Руководство Актюбинской области (Западный Казахстан) и компания «United Energies Aktobe» подписали меморандум о строительстве завода и компонентов общей стоимостью 84 миллиона евро. Данный проект будет профинансирован за счет привлечения иностранных инвестиций из Германии совместно с казахстанскими государственными финансовыми институтами.

Актюбинская область была выбрана для строительства завода не случайно. Первым фактором послужило то, что область занимает второе место в Казахстане по легкости ведения бизнеса в рейтинге «Doing Business» и третье место по сумме внешних инвестиций в основной капитал по Республике за последние 5 лет. Следующими факторами являются погодные условия, развитая инфраструктура и высокий уровень поддержки инвесторов со стороны регионального Центра Обслуживания Инвесторов, работающего по принципу «одного окна».





Целью проекта является не только создание совместного предприятия в Республике Казахстан с целью запуска производства ветрогенераторов, но и развитие новых рыночных возможностей и создание новых рабочих мест в Актюбинской области. Компания «United Energies Aktobe» намерена передавать свой опыт и внедрять высокотехнологичные технологии в области ветроэнергетики на территории Республики Казахстан.

«Строительство завода требует порядка трех лет, и это будет первый и пока единственный завод такого плана на территории стран бывшего СССР. Завод будет расположен на территории 17 га, а максимальная производственная мощность завода составит 250 мегаватт в год. Для успешной работы производства потребуется штат сотрудников в количестве 500 человек, что создаст новые рабочие места в регионе», - отметил Михаэль Паульз, генеральный директор компании «United Energies Aktobe».

По предварительным данным, церемония закладки фундамента запланирована на вторую половину 2017 года.

Более подробную информацию об инвестиционных проектах и возможностях Актюбинской области можно найти на сайте www.investinaktobe.kz