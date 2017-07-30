Фильмы для тех, кто устал и хочет в отпуск

Первые два месяца лета оказались скупыми на тепло. Если вы, как и мы, устали от дождливых дней, lady.tut.by приглашает вас отправиться в отпуск прямо сейчас — пусть даже только виртуально. Сегодняшняя подборка фильмов зарядит вас отпускным настроением и, нам хочется верить, поможет пережить ещё одну трудовую неделю в городе.

«Дикари» (Виктор Шамиров, 2006)



Фото: kino-teatr.ru

«Дикари» — это фильм о русском отдыхе, бессмысленном и беспощадном. В отличие от любимой советской комедии «Три плюс два» (изначально тоже носившей название «Дикари»), лента Шамирова не подарит вам идиллической картины палаточной жизни, в которой нет места сексу и пьяным дракам, зато всем, кто хоть раз ездил отдыхать «дикарями», обеспечен элемент узнавания.

В фильме сыграли Гоша Куценко и Константин Юшкевич, которые потом снялись у Шамирова в «Упражнениях в прекрасном» и «Игре в правду» (Куценко — ещё и в лирической новогодней истории «Со мною вот что происходит»), а также Марат Башаров, Владислав Галкин и Игорь Верник. Сценарий же написал сам режиссёр, воскресив свои воспоминания о подобном отдыхе. В итоге получилось честное, совершенно не гламурное и не морализаторское кино, которое или вызывает возмущение, или влюбляет в себя практически с первого кадра.

2. «Каникулы господина Юло» (Жак Тати, 1953)



Фото: imdb.com

Фильм Жака Тати рассказывает об обитателях небольшого пансиона, чья размеренная жизнь переворачивается с ног на голову после того, как на курорт прибывает господин Юло. Эксцентричный, но добродушный герой попадает в одну смешную ситуацию за другой, доставляя множество хлопот отдыхающим. И только в конце каникул оказывается, что никогда еще их лето у моря не было таким весёлым.

Комедия французского мастера отдаёт дань американскому немому кино 20-х годов, поэтому смотреть её нужно внимательно, чтобы не пропустить забавные детали, которыми наполнен фильм. Режиссёр справляется с непростым жанром физической комедии блестяще, а после просмотра остаётся лёгкая грусть, оттого что лето всё-таки заканчивается.

3. «Средиземное море» (Габриэле Сальваторес, 1991)



Фото: cgentertainment.it

Казалось бы, Вторая мировая война не располагает к отпускному настроению, но фильм Габриэле Сальватореса доказывает обратное. Герои картины — итальянские солдаты, волею судеб заброшенные на крошечный греческий островок. В отсутствие в городе мужчин, которых забрали в немецкую армию, герои наслаждаются мягким солнцем и возможностью отдохнуть от войны в компании местных женщин. А что ещё нужно для идеального отпуска?

Свой фильм режиссёр посвятил «тем, кто бежит» — уставшим от суеты и агрессии, ищущим умиротворения и счастья. Гуманистический посыл и антивоенный пафос картины оценили не только в родной Италии — американские киноакадемики в 1992 году присудили ленте «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

4. «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники» (Уэс Андерсон, 2007)



Фото: imdb.com

Будь то «Отель Гранд Будапешт» с его холодной красотой или «Королевство полной луны» с трогательной историей любви в скаутском лагере, любой фильм Уэса Андерсона можно смотреть, чтобы зарядиться хорошим настроением. Но именно «Поезд на Дарджилинг» — самый красочный и экзотичный из фильмов режиссёра, который понравится не только его поклонникам, но и всем, кто ценит ненавязчивый юмор и отличное визуальное исполнение.

Трое братьев, не разговаривавшие друг с другом больше года, отправляются в путешествие по Индии в поисках просветления. Тщательно подготовленная поездка не задаётся с самого начала, но к финалу герои достигают цели (которая оказалась совсем другой) и приходят к взаимопониманию. А если учесть, что чудаковатых братьев сыграли Эдриан Броуди, Оуэн Уилсон и Джейсон Шварцман (в конце 90-х он исполнил главную роль в «Академии Рашмор» и с тех пор регулярно снимается у Андерсона), удовольствие от фильма возрастает пропорционально.

5. «Тропы» (Джон Кёрран, 2013)



Фото: latimes.com

«Тропы» — медитативное кино для тех, кто воспринимает отпуск как шанс уехать от людей и испытать свои возможности. Фильм снят по автобиографической книге Робин Дэвидсон, которая отправилась через австралийскую пустыню в компании четырёх верблюдов и верного пса. Как и «Дикая», вышедшая в том же году, это в первую очередь история самопознания, великолепно сыгранная Миа Васиковской.

Главное удовольствие от фильма — величественные пейзажи, которые вызывают одновременно ощущение одиночества и восхищение невероятной красотой пустыни. «Тропы» не скрывают трудностей и трагических событий девятимесячного путешествия, но оттого встреча с морем в финале становится ещё радостней и приносит настоящее освобождение.

6. «Под солнцем Тосканы» (Одри Уэллс, 2003)



Фото: netflix.com

Американка, переживающая развод, покупает дом в Тоскане и начинает новую жизнь среди живописной итальянской природы. Снятый по одноименному бестселлеру The New York Times, фильм на два часа погружает зрителей в сказочную реальность, в которой героиня находит не только смысл существования, но и новую любовь.

«Под солнцем Тосканы» — родной, хотя и гораздо менее знаменитый брат фильмов «Ешь, молись, люби» и «Хороший год». Как и эти картины, он основан на реальной дауншифтерской истории, потому не стоит ждать от него новаторских кинематографических решений. Однако если вам не хватает решимости на то, чтобы собраться и улететь — к солнцу, подсолнухам и виноградникам, купите бутылку кьянти и включите эту картину — вдохновение не заставит себя ждать.

7. «Перед рассветом» (Ричард Линклейтер, 1995)







Фото: imdb.com

«Перед рассветом» Ричарда Линклейтера («Отрочество») — ода романтикам, отправляющимся в путешествия по Европе с рюкзаком за плечами, и эталонная история трансатлантической любви. Главные герои фильма — француженка Селин и американец Джесси — встречаются в поезде накануне отлёта Джесси в США и решают провести день вместе. Большую часть хронометража фильма занимают их разговоры на фоне разнообразных венских достопримечательностей, при этом картина вышла не только увлекательной, но и довольно правдивой.

Для тех, кому-то хочется узнать, как отношения героев развивались дальше, были сняты продолжения — «Перед закатом» и «Перед полуночью», и это тот редкий случай, когда сиквелы ни в чём не уступают оригиналу. Возможно, дело в том, что Линклейтер работал с одними и теми же актёрами на протяжении практически 20 лет, и мы видим, как менялись не только Селин и Джесси, но и Жюли Дельпи и Итан Хоук.

8. «На обочине» (Александр Пэйн, 2004)



Фото: imdb.com

В оскароносной трагикомедии Александра Пэйна, позже снявшего «Потомков» и «Небраску», двое друзей-неудачников и отправляются в тур по винным регионам Калифорнии. Майлз ждёт ответа издательства по поводу своей рукописи, Джек через неделю должен остепениться и окончательно оставить мечты возродить актёрскую карьеру. И пока один из них запивает депрессию Пино Нуар, другой ввязывается в последнее приключение перед грядущим бракосочетанием. Разные взгляды героев на недельный отдых едва не стоят им дружбы, но в итоге всё заканчивается так, как и должно — счастливо и немного грустно.

Своей притягательностью картина во многом обязана актёрам. Едва ли невротичного героя Пола Джиаматти можно назвать романтическим идеалом, едва ли его распутный друг заслужил, чтобы любовные похождения сошли ему с рук. Но их честность обезоруживает, и искренне ждём — и дожидаемся — хеппи-энда.