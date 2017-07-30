Минобороны: белорусам вернули первое место на танковом биатлоне

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Белорусский экипаж на танке Т-72 все же стал обладателем первого места после первого этапа танкового биатлона, который прошел в минувшее воскресенье на подмосковном полигоне Алабино, сообщили Sputnik в Минобороны Беларуси.



© Sputnik Илья Питалев Белорусский экипаж успешно выступил на танковом биатлоне "АрМИ-2017"

Ювелирно отстрелявшиеся по трем "танкам", "вертолету" и "РПГ" белорусские танкисты допустили оплошность при маневрировании — боевая машина задела ограничительный столб. Этого не заметил механик-водитель и продолжил движение, не остановившись на площадке штрафного времени.

Хотя по предварительным итогам белорусы заняли первое место , минутная пенализация, наложенная на экипаж, отбросила наших танкистов на второе место , об этом ранее уведомляло Минобороны республики.

Однако позднее состоялось заседание судейской коллегии соревнований. На "разборе полетов" результаты были пересмотрены, и в итоге наш экипаж снова стал первым с итоговым временем 22 минуты и 22 секунды.

Судьи также оценили традиционную меткость наших соотечественников по "накрытию" мишеней.