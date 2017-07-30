|
Минобороны: белорусам вернули первое место на танковом биатлоне
31.07.2017 08:36 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 июл — Sputnik. Белорусский экипаж на танке Т-72 все же стал обладателем первого места после первого этапа танкового биатлона, который прошел в минувшее воскресенье на подмосковном полигоне Алабино, сообщили Sputnik в Минобороны Беларуси.
© Sputnik Илья Питалев
Ювелирно отстрелявшиеся по трем "танкам", "вертолету" и "РПГ" белорусские танкисты допустили оплошность при маневрировании — боевая машина задела ограничительный столб. Этого не заметил механик-водитель и продолжил движение, не остановившись на площадке штрафного времени.
Хотя по предварительным итогам белорусы
Однако позднее состоялось заседание судейской коллегии соревнований. На "разборе полетов" результаты были пересмотрены, и в итоге наш экипаж снова стал первым с итоговым временем 22 минуты и 22 секунды.
Судьи также оценили традиционную меткость наших соотечественников по "накрытию" мишеней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Окончательный результат был вынесен на заседании судейской коллегии, в ходе которой были пересмотрены результаты заезда.
|
Архив (Разное)
Комментарии