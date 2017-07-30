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Минобороны: белорусам вернули первое место на танковом биатлоне

31.07.2017 08:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 июл — Sputnik. Белорусский экипаж на танке Т-72 все же стал обладателем первого места после первого этапа танкового биатлона, который прошел в минувшее воскресенье на подмосковном полигоне Алабино, сообщили Sputnik в Минобороны Беларуси.

Минобороны: белорусам вернули первое место на танковом биатлоне
© Sputnik Илья Питалев
Белорусский экипаж успешно выступил на танковом биатлоне "АрМИ-2017"

Ювелирно отстрелявшиеся по трем "танкам", "вертолету" и "РПГ" белорусские танкисты допустили оплошность при маневрировании — боевая машина задела ограничительный столб. Этого не заметил механик-водитель и продолжил движение, не остановившись на площадке штрафного времени.

Хотя по предварительным итогам белорусы заняли первое место, минутная пенализация, наложенная на экипаж, отбросила наших танкистов на второе место, об этом ранее уведомляло Минобороны республики.

Однако позднее состоялось заседание судейской коллегии соревнований. На "разборе полетов" результаты были пересмотрены, и в итоге наш экипаж снова стал первым с итоговым временем 22 минуты и 22 секунды.

Судьи также оценили традиционную меткость наших соотечественников по "накрытию" мишеней.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Окончательный результат был вынесен на заседании судейской коллегии, в ходе которой были пересмотрены результаты заезда.

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