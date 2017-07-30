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В Могилеве с августа закрывают часть моста на улице Челюскинцев

31.07.2017 09:09 — Разное | Tut.by  
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С 1 августа закрывают половину моста на улице Челюскинцев около Могилевского рынка, сообщили в горисполкоме. Сколько продлится закрытие, пока не известно.

Движение по правой половине моста — по направлению от улицы Свердлова к проспекту Пушкинскому — будет перекрыто 1 августа в 00:00. Движение транспорта будет организовано по одной половине моста с проездом в двух направлениях.

Частичное перекрытие движения связано с ремонтными работами на мосту.

 
 
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