В Могилеве с августа закрывают часть моста на улице Челюскинцев

С 1 августа закрывают половину моста на улице Челюскинцев около Могилевского рынка, сообщили в горисполкоме. Сколько продлится закрытие, пока не известно.

Движение по правой половине моста — по направлению от улицы Свердлова к проспекту Пушкинскому — будет перекрыто 1 августа в 00:00. Движение транспорта будет организовано по одной половине моста с проездом в двух направлениях.

Частичное перекрытие движения связано с ремонтными работами на мосту.