Качались кусками рельсов и бегали от милиционеров. Как в СССР появились культуристы

Качаться кусками рельсов в подвалах, бегать от милиционеров и быть похожими на Гойко Митича. Пожалуй, ни в одной стране мира на долю культуристов не выпадало столько испытаний . Культуризм в СССР разрешали, запрещали и разрешали снова. Его пропагандировали «сидельцы» ГУЛАГа и цирковые актёры, но клеймили позором партийные бонзы и чемпионы разрешённых видов спорта.

Железный занавес и противоречия с коммунистической идеологией закаляли советских культуристов, как сталь. И до сих пор старожилы советского кача с ностальгией вспоминают те времена: «Если ты шёл по улице и видел другого атлета, ты понимал: этой твой брат, твой единомышленник, человек, который разделяет с тобой одни трудности»

В 1948 году в Москве в концертном зале имени Чайковского прошёл конкурс красоты телосложения. Победил на нём тоже цирковой артист — воздушный акробат Александр Ширай. Обладатель мускулистой фигуры, Ширай много позировал художникам и скульпторам. С него лепили и рисовали рабочих, шахтёров, спортсменов.

Бодибилдинг в России, как и во всём мире, берёт своё начало в цирке. На стыке XIX-ХХ веков большой успех имели выступления силачей, акробатов, борцов. В 1894 году свою методику наращивания мускулов силовыми упражнениями запатентовал бывший борец Евгений Сандов (выходец из Пруссии, борец взял себе русское имя, потому что оно хорошо звучало).

Советская система хотела функциональных спортсменов, а не просто позёров, каких видели в культуристах. С 1931 года и вплоть до развала Союза в стране существовала система ГТО «Готов к труду и обороне». Этот комплекс спортивных нормативов включал в себя бег, отжимания, прыжки с вышки в воду и, наконец, одно из самых актуальных в представлении государства умений для своих граждан — метание гранаты. Пустое и безыдейное раздувание мышц советскому человеку не нужно, решили в Госкомспорте.

И далее: «Тренировки включают лишь упражнения с отягощениями, направленные на безмерное увеличение мускулатуры. Самолюбование, крайний эгоизм, щеголяние так называемой культурой тела — всё это находится в противоречии с советской системой физической культуры и спорта, воспитывающей коллективизм, трудовую и политическую активность…»

«В последнее время получили распространение виды физических упражнений и занятий, ничего общего не имеющие с советской системой физического воспитания, несущие опасность распространения идей, содержащих вредную социальную направленность», — говорилось в тексте.

«Культуризм? Качать мышцы и позировать перед зеркалом? А зачем это советскому человеку — любоваться своим отражением?» — весной 1973 года в Москве на заседании Госкомспорта шли ожесточённые дебаты. Чиновники собрались, чтобы заклеймить культуризм — молодой вид спорта, увлёкший советскую молодёжь. Итогом заседания стало знаменитое постановление о культуризме — на долгий десяток лет оно упрятало новый спорт в подполье.

Из ГУЛАГа в атлетизм

К культуризму в СССР и до 1973 года относились с подозрением. Ещё в 1960-е качков изгоняли из залов тяжёлой атлетики как «несущих чуждый западный элемент». На некоторое время железо получило прописку под видом «атлетической гимнастики» и «атлетизма». Эти термины употребляли в обход враждебных иностранных слов «бодибилдинг» и «культуризм».

Главным пропагандистом атлетизма в 1960-х стал Георгий Тэнно — тяжелоатлет, фронтовик и бывший морской офицер. Его военная карьера закончилась в 1948 году, когда Тэнно арестовали по подозрению в шпионаже. Он отсидел восемь лет, пять раз пытался бежать, каждый раз неудачно.



Один из исправительно-трудовых лагерей в СССР. Фото с сайта историческая-самара.рф

Сокамерником Тэнно был писатель Александр Солженицын. Он посвятил спортсмену целую главу в романе «Архипелаг ГУЛАГ». Она называется «Убеждённый беглец». «Он был самый сильный из нас. Самый храбрый и самый отчаянный», — вспоминал Солженицын.

Спортсмена реабилитировали в конце 1950-х. Он пошёл работать в Центральный научно-исследовательский институт физкультуры, где стал заниматься тем, что, кажется, любил больше всего — разработкой методики силовых тренировок.

В 1968 году вышла его книга «Атлетизм», которую в СССР иначе как «Библией для культуристов» не называли. По «Атлетизму» тренировались целые поколения советских качков вплоть до середины 1980-х. В книге Тэнно приводил комплексы упражнений со штангой и гантелями, давал рекомендации по питанию, восстановлению, «сушке» — невиданная для страны Советов кладезь информации.



Фото с сайта swalker.org

Судя по всему, у автора был доступ к иностранной литературе. В частности — к книгам Джо Вейдера, крестного отца американского культуризма. Тэнно прекрасно владел английским и, вероятно, доставал необходимые ему материалы через связи в Институте физкультуры.

Впрочем, сам он о своих источниках молчал. А на страницах своей «Библии» много раз и не без лукавства подчёркивал: «Атлетизм создан не для того, чтобы позировать у зеркала. Атлетизм призван развить мускулы для того, чтобы поставить их на службу государству».

Бывший зэк, попавший в тюрьму по ложному доносу, Георгий Тэнно хорошо понимал, куда дует ветер. И приложил массу сил, чтобы замаскировать культуризм, преподнеся его на блюде социальной значимости и полезности.



Георгий Тэнно второй слева. Фото с сайта steelfactor.ru

Образцы для подражания Стив Ривз В начале 1960-х в кинотеатрах СССР показали испано-итальянский фильм «Подвиги Геракла». Исполнитель главной роли американец Стив Ривз стал образцом для советских культуристов на долгие годы. По нынешним меркам Ривз не занял бы на соревнованиях по бодибилдингу призовых мест (например, окружность его бицепса «всего» 45 сантиметров, а у современных атлетов в среднем 54−55). Но в 1940-е и 1950-е Ривз попеременно выигрывал титулы «Мистер Америка», «Мистер мир» и «Мистер Вселенная». В СССР фильм о Геракле посмотрели более 36 миллионов человека. Он вошёл в десятку лидеров советского кинопроката.

Стив Ривз. Фото с сайта classicbodybuilding.ru Гойко Митич Югославский актёр и гимнаст прославился тем, что играл роли индейцев в фильмах производства ГДР. В этих картинах — т. н. истернах — индейцы (в отличие от американских вестернов) были благородны и честны, а ковбои зловредны и алчны. Митич заставил не одну тысячу советских зрителей взяться за штангу — его фигура вызывала восхищение.

Гойко Митич. Фото с сайта nnm.me Культуристы Прибалтики В конце 1960-х под давлением властей соревнования по атлетизму переместились к границам СССР, где свободы и информации было больше. В 1971—1972 годах прошли чемпионаты в Северодвинске. А с 1968 года стали проводить турнир «Янтарный приз» в Прибалтике. Он существует и по сей день, хотя с 1971 по 1976 годы — в период наиболее сильных гонений на культуризм — его запрещали.

Фото с сайта furfur.me

Первые качалки

Первый атлетический зал в Советском Союзе открылся в 1962 году — за 11 лет до приговора Госкомспорта. На форумах бодибилдеров спорят, какое именно место может претендовать на звание первой качалки в СССР. В числе претендентов — ленинградский клуб «Факел» и, как это ни странно, Аничков дворец (в советское время Ленинградский дворец пионеров). Здесь, по легенде, группу атлетов приютили в секции бокса — гантели и штанга предназначались якобы для боксёров.

До 1965 года секции атлетической гимнастики открылись в Москве, Горьком, Свердловске и других крупных городах страны. Часто их брали под крыло институты или крупные предприятия. Свои клубы атлетов имели, например, Горьковский автозавод и Калининский (Тверской) комбинат «Химволокно».



Фото с сайта sported.md

Но центром зарождающегося советского культуризма всё же стала далёкая периферия. В 1967 году в Тюмени заработал клуб «Антей», созданный энтузиастом Евгением Колтуном. В последующие два года там прошли крупные соревнования по атлетизму, собравшие качков из СССР и Польши. «Культуризм» там тоже старались маскировать. Атлеты соревновались в жиме и приседе, и лишь затем наступал черёд «эгоистической» части — позирования.

По легенде, об «Антее» узнал сам Арнольд Шварценеггер и прислал тюменским культуристам посылку. В ней были журналы и книги по бодибилдингу. А в начале 1970-х фотография культуристов из Тюмени появилась в одном из западных спортивных изданий с подписью «Выражаем благодарность господину Колтуну за развитие культуризма в Сибири».



Клуб "Антей" в Тюмени. Фото с сайта antey72.ru

Стерпеть этого советские власти не могли. Началась травля в прессе. «Советский спорт», а за ним «Известия» и «Московский комсомолец» представили культуристов как опасных спортсменов-алкоголиков. Сначала они растят мышцу и силу, а потом идут совершать преступления, нагнетали страху советские СМИ.

Культуристов начали повсеместно выставлять из залов. Новое пристанище они обрели в подвалах жилищно-эксплуатационных контор (ЖЭКов). Так началась эра андеграунда.

Звезды советского бодибилдинга Игорь Петрухин Цирковой артист и актёр. Многократный победитель соревнований по бодибилдингу в 1960—1970-е годы. Называет себя победителем первого в СССР чемпионата среди культуристов. По его словам, этот чемпионат прошёл в 1966 году в Москве. Некоторые бодибилдеры оспаривают этот факт, говоря, что это был не чемпионат, а просто позирование культуристов на веранде городского парка в выходной день. Сотрудничал с Юрием Никулиным. Вместе с ним открыл ресторан «38 попугаев» в цирке на Цветном бульваре.

Игорь Петрухин. Фото с сайта fotojoin.ru Владимир Дубинин Ленинградский культурист, в настоящее время — президент Федерации бодибилдинга и фитнеса России. Лично знаком с Арнольдом Шварценеггером, которому, по словам Дубинина, подарил бюсты Ленина и Сталина.

Владимир Дубинин справа. Фото с сайта steelfactor.ru Евгений Колтун Основатель клуба «Антей» в Тюмени, где проводились одни из первых крупных соревнований по культуризму в СССР. Развивает женский бодибилдинг. За свою тренерскую карьеру подготовил более десяти чемпионок России, призёров чемпионатов мира и Европы по бодибилдингу и фитнесу.

Евгений Колтун справа. Фото с сайта steelfactor.ru