|
Качались кусками рельсов и бегали от милиционеров. Как в СССР появились культуристы
Качаться кусками рельсов в подвалах, бегать от милиционеров и быть похожими на Гойко Митича. Пожалуй, ни в одной стране мира на долю культуристов
Железный занавес и противоречия с коммунистической идеологией закаляли советских культуристов, как сталь. И до сих пор старожилы советского кача с ностальгией вспоминают те времена: «Если ты шёл по улице и видел другого атлета, ты понимал: этой твой брат, твой единомышленник, человек, который разделяет с тобой одни трудности»
Из ГУЛАГа в атлетизм
К культуризму в СССР и до 1973 года относились с подозрением. Ещё в 1960-е качков изгоняли из залов тяжёлой атлетики как «несущих чуждый западный элемент». На некоторое время железо получило прописку под видом «атлетической гимнастики» и «атлетизма». Эти термины употребляли в обход враждебных иностранных слов «бодибилдинг» и «культуризм».
Главным пропагандистом атлетизма в 1960-х стал Георгий Тэнно — тяжелоатлет, фронтовик и бывший морской офицер. Его военная карьера закончилась в 1948 году, когда Тэнно арестовали по подозрению в шпионаже. Он отсидел восемь лет, пять раз пытался бежать, каждый раз неудачно.
Сокамерником Тэнно был писатель Александр Солженицын. Он посвятил спортсмену целую главу в романе «Архипелаг ГУЛАГ». Она называется «Убеждённый беглец». «Он был самый сильный из нас. Самый храбрый и самый отчаянный», — вспоминал Солженицын.
Спортсмена реабилитировали в конце 1950-х. Он пошёл работать в Центральный научно-исследовательский институт физкультуры, где стал заниматься тем, что, кажется, любил больше всего — разработкой методики силовых тренировок.
В 1968 году вышла его книга «Атлетизм», которую в СССР иначе как «Библией для культуристов» не называли. По «Атлетизму» тренировались целые поколения советских качков вплоть до середины 1980-х. В книге Тэнно приводил комплексы упражнений со штангой и гантелями, давал рекомендации по питанию, восстановлению, «сушке» — невиданная для страны Советов кладезь информации.
Судя по всему, у автора был доступ к иностранной литературе. В частности — к книгам Джо Вейдера, крестного отца американского культуризма. Тэнно прекрасно владел английским и, вероятно, доставал необходимые ему материалы через связи в Институте физкультуры.
Впрочем, сам он о своих источниках молчал. А на страницах своей «Библии» много раз и не без лукавства подчёркивал: «Атлетизм создан не для того, чтобы позировать у зеркала. Атлетизм призван развить мускулы для того, чтобы поставить их на службу государству».
Бывший зэк, попавший в тюрьму по ложному доносу, Георгий Тэнно хорошо понимал, куда дует ветер. И приложил массу сил, чтобы замаскировать культуризм, преподнеся его на блюде социальной значимости и полезности.
Первые качалки
Первый атлетический зал в Советском Союзе открылся в 1962 году — за 11 лет до приговора Госкомспорта. На форумах бодибилдеров спорят, какое именно место может претендовать на звание первой качалки в СССР. В числе претендентов — ленинградский клуб «Факел» и, как это ни странно, Аничков дворец (в советское время Ленинградский дворец пионеров). Здесь, по легенде, группу атлетов приютили в секции бокса — гантели и штанга предназначались якобы для боксёров.
До 1965 года секции атлетической гимнастики открылись в Москве, Горьком, Свердловске и других крупных городах страны. Часто их брали под крыло институты или крупные предприятия. Свои клубы атлетов имели, например, Горьковский автозавод и Калининский (Тверской) комбинат «Химволокно».
Но центром зарождающегося советского культуризма всё же стала далёкая периферия. В 1967 году в Тюмени заработал клуб «Антей», созданный энтузиастом Евгением Колтуном. В последующие два года там прошли крупные соревнования по атлетизму, собравшие качков из СССР и Польши. «Культуризм» там тоже старались маскировать. Атлеты соревновались в жиме и приседе, и лишь затем наступал черёд «эгоистической» части — позирования.
По легенде, об «Антее» узнал сам Арнольд Шварценеггер и прислал тюменским культуристам посылку. В ней были журналы и книги по бодибилдингу. А в начале 1970-х фотография культуристов из Тюмени появилась в одном из западных спортивных изданий с подписью «Выражаем благодарность господину Колтуну за развитие культуризма в Сибири».
Стерпеть этого советские власти не могли. Началась травля в прессе. «Советский спорт», а за ним «Известия» и «Московский комсомолец» представили культуристов как опасных спортсменов-алкоголиков. Сначала они растят мышцу и силу, а потом идут совершать преступления, нагнетали страху советские СМИ.
Культуристов начали повсеместно выставлять из залов. Новое пристанище они обрели в подвалах жилищно-эксплуатационных контор (ЖЭКов). Так началась эра андеграунда.
Районы, подвалы
В бюрократическом государстве, которым стал СССР к началу 1970-х годов, дела обстояли так: верхи давали указания, низы запутывали следы и имитировали деятельность. Благодаря этой системе в сфере ЖКХ смотрели на культуристов сквозь пальцы. Главной задачей жилищных контор было дать газ, воду и свет в дома. Досуг жителей, хотя формально он тоже входил в круг задач ЖЭКа, всегда воспринимался как обременительный довесок. Позиция была такой: пришли культуристы? Отлично! Хоть инопланетяне — лишь бы занимались досуговой работой.
Вот строчки типичного отчёта жилищной конторы образца 1975 года: «Помимо прочего, развиваем спорт. Трудовой коллектив и молодёжь района во вверенных нам помещениях занимается укреплением силы и духа путём занятий со штангой и гирями».
А вот газета «Советский спорт», 1973 год. В зловещих тонах журналист рисует атмосферу подвальных качалок: «Новобранцев здесь никто не спрашивает, откуда они, где работают, учатся. Здесь вместо тренеров — „шефы“, а занимающиеся чаще называют друг друга по кличкам: Грузчик, Скула, Деловой, Американец, Рыхлый…».
Попустительство со стороны ЖЭКов позволило культуристам просуществовать в подвалах вплоть до перестройки 1985 года. В это время кошмары советских газет стали явью.
В подмосковных Люберцах — месте с высочайшей концентрацией подвальных клубов — культуристы объединились в полукриминальное движение люберов. А из-за приоткрытого железного занавеса на наивных советских качков посыпались невиданные вещи: стероидные препараты, фармацевтика, синтол. Юность ушла. Её место заняли подкожные инъекции и бандитские разборки 1990-х.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Культуризм в СССР разрешали, запрещали и разрешали снова.
|
Архив (Разное)
Комментарии