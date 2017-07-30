Почему орехи и сушеная рыба - не то. Чем нужно закусывать крафтовое пиво

Чаще всего мы пьем пиво с какой-то закуской: это могут быть как обычные сушеные кальмары, так и что-то сложное, вроде бараньих ребрышек на гриле. Но, может быть, есть правила сочетания пива с едой? Или варианты небанальных закусок? AFISHA.TUT.BY и узнала мнение экспертов из « BeerCap » на этот счет.

Какая картинка возникает перед глазами при словосочетании «пивная закуска»? Давайте обратимся к ассортименту среднестатистического магазина разливного пива. Тут все просто: с десяток-полтора сортов сушеной соленой рыбы с названиями разной степени экзотичности да ворох пакетов с чипсами и орехами. При этом в их состав щедро добавляют вещества, "идентичные по вкусу натуральным". И иногда становится страшно за свой желудок. Еще вспомним о сухариках, маленьких солёных крендельках, палочках и замороженных сэндвичах…





Объединяет перечисленные закуски одно - это все очень солено, «глутаматно» и не очень-то натурально. Все это для того, чтобы у человека в процессе еды неизменно формировалась потребность запить это все как можно большим количеством напитков - как правило, не важно, каких именно.

Крафтовое пиво привнесло разнообразие на полки специализированных магазинов и на краны баров, а также добавило огромное количество вкусов, ноток и акцентов в сам напиток. Естественно, в новой модели потребления сформировался принципиально иной подход к закуске. Стало куда более важным сочетание вкусов и возможное усиление эффекта совместного потребления, подчеркивание достоинств, выделение нюансов в аромате и вкусе, а не поедание соленой закуски под литры пенного.





Мы можем хотя бы начать иной путь. Главное, что понять все его прелести получится очень быстро. Мы постараемся также рассматривать какие-то варианты, которые можно приготовить или заказать в нашей реальности, не скатываясь в рецепты вроде «тюрбо с пастернаком и шпинатно-трюфельным соусом».

Да и подборку пива мы тоже сделаем с учётом тех сортов , которые имеются у нас на рынке. Их можно найти или в специализированном магазине, или даже в обычных гипермаркетах.

India Pale Ale (Индийский светлый эль) – один из популярных крафтовых стилей

Пиво этого стиля, как правило, имеет насыщенный, плотный вкус с хорошим солодовым «телом» и мощным хмелевым ароматом, вкусом, цитрусовым или фруктово-хвойным послевкусием.

Закуски: терпкие и острые сыры (чеддер, пармезан), луковые кольца с соусами, соленые ореховые смеси, сырные палочки в кляре с ягодными соусами.

Основные блюда: мясо с мангала, гриля или барбекю, стейки средней прожарки, острая тайская и мексиканская кухня (например, чили кон карне), индийские блюда с курицей (карри).

Десерты: пироги с яркими начинками и цитрусами.

Фастфуд: острые буррито, тако, бургеры с соусами, шавермы с маринованными чили или халапеньо, пиццы с BBQ-соусом, пицца "Пепперони", пиццы с голубым сыром.



Твердый сыр с соусом песто

Аmerican Рale Аle (Американский светлый эль) отлично подойдет для того, кто только начинает пробовать крафт. Просто выбирайте чуть менее интенсивные закуски: добавьте сливочно-сырного разнообразия, тыквенных пирогов и курицы.

Pilsner (Пильзнер), Lager (Лагер) - светлые классические сорта

Закуски: картошка фри, претцели (немецкие крендели), полутвёрдые сыры, мясные колбаски, лёгкие салаты.

Основные блюда: многообразие блюд из запеченной и жареной свинины, жаренная в кляре рыба, курица, немецкие колбаски и рульки. В общем, почти вся чешско-немецкая пивная кухня.

Десерты: крекеры, песочное печенье, яблочные чипсы и другие подсушенные овощи и фрукты.

Фастфуд: разные «воки», итальянская паста, мексиканские буррито и тако, блюда с мангала, гриля и BBQ, а также классическая пицца "Маргарита" и хот-доги.



Немецкие крендели - претцели

Weizen (Вайцен – пшеничное пиво), Hefeweizen (Хефевайцен – «дрожжевое пшеничное»), Witbier (белое пиво)

Основные ароматы в этих сортах - банан, кориандр, гвоздика, свежая выпечка, цитрусы, корица и другие специи с уклоном в пряности. Пшеница в этом пиве дает мягкость, освежает и хорошо утоляет жажду.

Закуски: салаты с козьим сыром, сырные тарелки, креветки.

Основные блюда: подойдут вегетарианские блюда, мясо с гриля без обилия соусов, умеренно-острая мексиканская еда, а также стейки из нежирных сортов рыбы.

Десерты: шарлотка, штрудель, пироги с добавлением цитрусовых, чизкейк, фруктовый салат, печенье.

Фастфуд: суши, азиатские шашлычки со сладкими соусами, неострые кисло-сладкие «воки», пицца "Четыре сыра", а также "Маринара" с морепродуктами.



Пицца с сыром горгондзола

Porter и Stout

Это темные сорта со жжёными тонами, карамелью, сухофруктами и кофейной шоколадностью, иногда в зависимости от подстиля - со сливочностью, молочностью, некоторой копченостью или сухостью.

Закуски: сыр бри, камамбер, устрицы, мясные нарезки копченые сыры, орехи, овощи.

Основные блюда: говядина или курица, запеченные на гриле, паста болоньезе, копчености.

Десерты: сливочное или ванильное мороженое, пломбир, шоколадные брауни, тирамису, чизкейки, овсяное печенье, пудинг.

Фастфуд: пожалуй, здесь посоветовать нечего. Лучше обратить свое внимание на десерты.



Пуддинг

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