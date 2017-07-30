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Москва приняла контрмеры: 755 работников дипмиссий США покинут Россию

31.07.2017 09:12 — Разное | Ежедневник  
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Москва приняла контрмеры: 755 работников дипмиссий США покинут Россию

фото: nn.by

Президент России Владимир Путин в эфире ВГТРК заявил, что в рамках контрсанкций против США 755 американских дипломатов должны будут прекратить свою деятельность в России.

«Тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор еще работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно», - сказал президент России.

Таким образом, численность персонала американских дипмиссий в России станет такой же, как и российский персонал в Америке — по 455 человек с каждой стороны, пишет bbc.com.

Данное решение Москвы объясняется тем, что американская сторона «предприняла ничем не спровоцированный шаг по ухудшению российско-американских отношений».

Как сообщалось ранее, до этого Москва в ответ на подготовку США новых санкций приняла собственные контрмеры: решила изъять у Вашингтона дачу и складские помещения.

Россия также потребовала до 1 сентября массово сократить число американских дипломатов в России, чтобы уравнять их с числом российских дипломатов в США

 
 
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Президент России Владимир Путин в эфире ВГТРК заявил, что в рамках контрсанкций против США 755 американских дипломатов должны будут прекратить свою деятельность в...

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