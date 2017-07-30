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Словарь иносказаний: так градостроители рассказывают, что будет на вашей улице
Этим летом во всех районах Минска идут общественные обсуждения. Люди, узнав, что намечается перекройка их района, идут в местные администрации рассматривать карты с длинным скучным названием наподобие «корректировки плана детального планирования территории в границах…» Процентов 80 жителей не понимает, что начертили градостроители. Это нормально, прочесть может только специально обученный человек. А объяснить должны во время презентации ПДП. Но и там архитекторы о своих проектах рассказывают не слишком понятным языком. Мы разобрали некоторые самые популярные случаи.
Говорят: «План детального планирования (ПДП) — это не проект сноса, не проект застройки, не проект уплотнения».
Означает: ПДП может включать идею что «тут снесут, а тут построят». Но в общем замысел градостроителей гораздо шире. В ПДП заложено комплексное развитие территории. Рассчитано, какие дороги на планируемой территории понадобятся в ближайшие два десятка лет, где необходимы новые проезды, где — скверики, магазины, детские садики, спортплощадки, котельная, коллектор и т.д. Основная задача архитектора — не испортить жизнь горожан, а улучшить ее. С привязкой к генплану города — ведь микрорайоны не в воздухе висят.
Говорят: «На этом участке будет коммунальная зона».
Означает: Тут построят стоянки и паркинги. Могут еще склады поставить, или разместить предприятия оптовой торговли.
Говорят: «На месте усадебной застройки будет застройка смешанного типа».
Означает: Улицу уплотнят, на свободных землях или на месте частного сектора построят малоэтажные дома или многоэтажки. В любом случае будет стройка.
Говорят: «Территория высокой градостроительной ценности», «высокоценная территория».
Означает: Есть официальное и малопонятное определение градостроительной ценности: «Качественные и количественные параметры территории, определяемые на основе оценки социально-экономических, планировочных, инженерно-технических и экологических факторов, а также эффективности ее функционального использования для различных видов архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».
Говорят: «Здесь будет многоквартирная застройка повышенной этажности».
Означает: Будут строить жилые многоэтажки, от 10 этажей и выше. Под определение многоэтажные дома попадают дома в 6−9 этажей. Среднеэтажные — 4−5 этажей, малоэтажные, соответственно, до 3 этажей.
Говорят: «Усадебные дома попадают в красные линии»
Означает: Красные линии отделяют улицы, переулки, проезды от жилых кварталов. Если дорогу будут расширять, красные линии сдвигаются. Попал частный дом в сдвинувшуюся красную линию, есть проект расширения дороги — дом снесут в связи с «государственными нуждами». Обычно это даже не подлежит обсуждению. Хотя бывали (в райцентрах, агрогородках, деревнях) единичные случаи, когда градостроителей местные убеждали: расширять дорогу не нужно, основной трафик можно перенаправить в обход этой улицы и т.д.
Говорят: «На данной территории запланирована общественно-деловая зона».
Означает: Должны появится или бизнес-центр, административное здание, или торговый центр, гостиница. Или все вместе.
Говорят: «Будет рекреационная зона».
Означает: Будет парк, сквер, территория облагороженная, зеленая, обустроенная для прогулок.
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