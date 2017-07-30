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Гладиаторские бои. В Гомеле провели турнир единоборств

31.07.2017 09:23 — Разное | Tut.by  
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Мероприятие состоялось вечером 30 июля в здании гомельского цирка. В боях по муай тай, ММА, боям К1 и классическому боксу приняли участие 20 спортсменов из Беларуси, России и Туркменистана.


Самому младшему участнику бойцовского турнира «Гладиатор» — 9 лет. Также в боях приняли участие четыре девушки — в тайском и классическом боксе.

Завершился турнир главным боем вечера — за титул Чемпиона мира по тайскому боксу в весовой категории «100+». Россиянин Евгений Ганин подтвердил свой титул, победив белоруса Константина Погребного во втором раунде схватки.











 
 
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Мероприятие состоялось вечером 30 июля в здании гомельского цирка. В боях по муай тай, ММА, боям К1 и классическому боксу приняли участие 20 спортсменов из Беларуси,...

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