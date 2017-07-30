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Солист Rammestein попросил спасти его от российских звезд и стал звездой соцсетей

31.07.2017 09:37 — Разное | Tut.by  
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Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн приехал в Баку на фестиваль «Жара» и сфотографировался с множеством российских поп-звезд. На всех фотографиях Линдеманн выглядит не очень веселым. Житель Баку Шамиль Рамазанов намекнул, что известный музыкант мог сделать это не по своей воле.

«Дорогой Тилль Линдеманн, я только что видел несколько фотографий с Ольгой Бузовой, Анитой Цой, Эмином, Иосифом Пригожиным и другими великими великими артистами в Нардаране, Азербайджан, — написал он в Facebook. — Пожалуйста, моргните дважды, если вас удерживают в заложниках».

Похоже, он оказался прав. 28 июля в инстаграм-аккаунте reiband появилось видео, где Линдеманн действительно дважды моргает в руках он держит салфетку с надписью «Help».

 

 
 
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Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн приехал в Баку на фестиваль "Жара" и сфотографировался с множеством российских поп-звезд.

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