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Солист Rammestein попросил спасти его от российских звезд и стал звездой соцсетей
Вокалист Rammstein Тилль Линдеманн приехал в Баку на фестиваль «Жара» и сфотографировался с множеством российских поп-звезд. На всех фотографиях Линдеманн выглядит не очень веселым. Житель Баку Шамиль Рамазанов намекнул, что известный музыкант мог сделать это не по своей воле.
«Дорогой Тилль Линдеманн, я только что видел несколько фотографий с Ольгой Бузовой, Анитой Цой, Эмином, Иосифом Пригожиным и другими великими великими артистами в Нардаране, Азербайджан, —
Похоже, он оказался прав. 28 июля в инстаграм-аккаунте reiband появилось видео, где Линдеманн действительно дважды моргает в руках он держит салфетку с надписью «Help».
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