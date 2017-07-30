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К концу первого полугодия в Беларуси промпроизводство выросло на 6,1%, ВВП — на 1%, объемы внешней торговли — и вовсе на 20%. Однако премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков уверен, что рассчитывать на резкий рост средней зарплаты пока рано.

«Здесь не может быть никакого головокружения от успехов. Мы только обозначили тенденцию выхода на траекторию экономического роста — пока очень небольшого», — признал Кобяков в эфире телеканала ОНТ, пишет tut.by .

Он отметил, что немного не дотягивает до прошлого года сельское хозяйство (минус 0,8% по итогам полугодия) — но тут следует винить погодные условия.

«Реально в этом году заготовка кормов запаздывает. Есть неплохие условия для того, чтобы выйти на прошлогодний уровень — а он был очень высокий», — заявил премьер-министр, призвав не иронизировать над вечными жалобами на неблагоприятную погоду.

По словам Кобякова, реальные доходы населения пока также не вышли на положительный тренд — минус 1,2%.

«Но тенденция такова, что мы постепенно выравниваем. Думаю, в ближайшие месяц-два зацепимся за 100%. Тем более уже есть рост реальной зарплаты на 2%. Полагаю, за реальной зарплатой и реальными доходами потянется и платежеспособный спрос. Начнут оживать и соответствующие компании. Думаю, в ближайший квартал, к концу года, оживление должно наступить», — заявил премьер-министр.

На вопрос о перспективах роста средней зарплаты до 1000 рублей Кобяков отметил, что на многих предприятиях эта задача уже решена, «а на некоторых ее и не возникало».

«Для как вы говорите „по пятьсот“ надо работать, и это задача не только правительства. Хотя обеспечить условия должно именно правительство», — подчеркнул премьер, призвав наращивать производительность труда. Он напомнил, что рост реальной зарплаты в стране составил 2%, а производительности труда — 2,7%.

«По пятьсот возможно только тогда, когда будет произведено определенное количество продукта, услуг, которые будут реализованы и получены деньги. Назначенным он быть не может», — отметил глава правительства, предупредив, что такое возможно на месяц-два, а потом можно вообще столкнуться с проблемами выплаты зарплаты.

