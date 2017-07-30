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Водитель Geely, совершившая ДТП, в котором погиб подросток, была пьяна

31.07.2017 10:00 — Разное | Tut.by  
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37-летний водитель, попавшая в ДТП, в котором погиб подросток была пьяна. Об этом AUTO.TUT.BY cообщили в Следственном комитете по Витебской области.


Фото: СК по Витебской области

Смертельное ДТП произошло вечером 29 июня на автодороге Полоцк-Глубокое. 37-летняя жительница д. Фариново Полоцкого района возвращалась домой с озера на автомобиле Geely. В салоне кроме нее находилась ее 15-летняя дочь и двое 14-летних подростков — знакомых дочери. Все они проживали в деревне Фариново.

Водитель не справилась с управлением и столкнулась с попутно ехавшей фурой. От удара легковушку вынесло в кювет, где автомобиль врезался в дерево. В результате ДТП, ехавший в автомобиле в качестве пассажира ученик 8-го класса одной из школ Полоцка получил телесные повреждения, от которых скончался на месте аварии. Двое других пассажиров легкового автомобиля — дочь водителя и подросток со ссадинами и ушибами доставлены в УЗ «Полоцкая ЦГБ». Как показала экспертиза, женщина была пьяна.

В отношении 37-летней женщины-водителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ней применена мера процессуального принуждения обязательство о явке.

Следователи обращаются к гражданам, которые стали свидетелями ДТП, с просьбой позвонить по телефону 8 (0212) 46 20 77 либо явиться в УСК по Витебской области в отдел по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта следственного управления по адресу: город Витебск, проспект Московский, дом 51а, кабинет 508.

 
Теги: Витебск
 
 
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Женщина вместе с дочерью и ее знакомыми возвращалась с озера. Следователи ищут свидетелей смертельной аварии.

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