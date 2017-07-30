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Пьяный мужчина выгонял из двора грузовик, погиб его сын и серьезно пострадала жена

31.07.2017 10:04 — Разное | Tut.by  
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Трагедия произошла в воскресенье около 14.00 в Гомеле. Пьяный глава семейства собирался сесть за руль. Домашние его всячески отговаривали. В какой-то момент мужчина все-таки оказался в кабине Iveco, завел грузовик и начал выезжать из гаража частного дома.

В сводке МВД информация о том, что мужчина совершил наезд на жену и сына, в результате чего ребенок умер. Очевидцы же сообщают, что водитель врезался в гаражные ворота, в результате металлическая балка упала прямо на ребенка. Мальчик погиб на месте, его мать с черепно-мозговой травмой сейчас в больнице. Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что мужчине 29 лет и он не единожды судим.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 «Убийство» и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Беларуси. Мужчину задержали. Санкция статьи предусматривает вплоть до исключительной меры наказания.

Будет дополнено.

 
Теги: Гомель
 
 
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Трагедия произошла в воскресенье около 14.00 в Гомеле. Пьяный глава семейства обирался сесть за руль. Домашние его всячески отговаривали. В какой-то момент мужчина...

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