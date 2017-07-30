Благодаря своему сериальному воплощению фэнтезийный цикл «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина стал настоящим культурным феноменом. По мотивам «Игры престолов» придумывают шутки и мемы, создают фанфики, даже снимают порно. При этом игровая индустрия остается немного в стороне: больших, дорогих блокбастеров про мир Вестероса, драконов и белых ходоков нет совсем и в ближайшем будущем не появится. Но это совсем не значит, что детище Мартина не нашло своего отражения в интерактивном формате.

A Game of Thrones: Genesis

Поговаривают, французы из студии Cyanide многие годы оббивали пороги дома Мартина в попытках уговорить строптивого старика дать благословение (а главное — лицензию) на создание игры по мотивам «Песни Льда и Пламени». Это происходило задолго до того, как канал HBO решил сделать сериал, поэтому разработчики наверняка руководствовались мотивом не столько заработать, сколько популяризовать любимую ими книжную вселенную.





После долгих уговоров Мартин согласился. К этому времени уже начались съемки первого сезона сериала, поэтому игра могла стать неплохим дополнительным материалом для фанатов. Тем более, что авторы, вполне искренне радуясь полученной возможности, без устали говорили, что их стратегическая игра A Game of Thrones: Genesis возьмет все самое лучшее от книг — интриги, подковерную политическую борьбу, лживые улыбки и нож за спиной мнимых союзников.

В каком-то смысле разработчики свое слово сдержали. В A Game of Thrones: Genesis действительно первостепенную роль играют не армии солдат, а небольшие группы наемных убийц, двуличных послов и гнусных шпионов. Чтобы захватывать ключевые поселения, густо разбросанные по карте Вестероса, игроку нужно не столько отправлять в бой бравую конницу, сколько засылать во вражеский город дипломатов и ассасинов. Если первые не справятся с поставленной задачей, то всегда можно отбить стратегическую точку, вырезав семью местного правителя.





Спотыкается A Game of Thrones: Genesis на важных для стратегии вещах — ограниченной сюжетной кампании и скверном искусственном интеллекте соперников. Разработчики почему-то не вручают игроку все бразды правления своим государством, поэтому в одиночном режиме часто без причины недоступны какие-нибудь юниты или важный политический функционал.

В свободной игре против компьютерных врагов доступно все, но оппоненты вяло реагируют на ваши завоевания и не особо активно стараются атаковать в ответ. Со стороны ИИ редко можно заметить хитрые многоходовочки или хотя бы попытку отвоевать свои территории более-менее нестандартным способом.





В итоге A Game of Thrones: Genesis выглядит двояко. С одной стороны, игра действительно задумана в духе книг о Семи Королевствах. С другой — она скучна и не амбициозна. Впрочем, фанатам «Игры престолов» не из чего выбирать: другой такой стратегии просто нет.

Game of Thrones

Второй игрой студии Cyanide стал ролевой экшен Game of Thrones, который оказался ближе к оригиналу, чем стратегия про захват замков. В нем предлагается играть сразу за двух персонажей. Первый — Морс Вестфорд, некогда славный воин и дворянин, по воле судьбы оказавшийся в Ночном дозоре. Второй — Алистер Сарвик, человек из богатой семьи, который долго путешествовал по восточным землям, где научился кое-каким магическим трюкам.





Действие игры разворачивается параллельно с событиями первой книги, так что мы даже встретим знакомых персонажей, хотя они мало на что будут влиять. Два главных героя — это две разных сюжетных линии, которые так или иначе будут пересекаться по ходу повествования. В этом смысле игра сильно смахивает на книги Мартина, что несомненно плюс.

Другое дело, что сама игра не сильно интересна. Это стандартная RPG с вполне стандартными квестами и, можно сказать, простой боевой системой. Из множества умений по-настоящему эффективными оказываются один-два, и они-то и используются до самых титров. Не подталкивают к экспериментам и глупые враги: их проще зарубить мечом, чем искать подходящее заклинание.

The Game of Thrones — A Telltale Game Series

Эпизодический квест от студии Telltale — это почти идеальная игра, которая только может быть по мотивам «Игры престолов». Как и в сериале, повествование ведется от лица сразу нескольких персонажей, отделенных расстояниями в тысячи километров. И как в сериале, не каждый из них доживет до конца сезона.





Семья Форрестеров — это такой дом Старков в миниатюре. Все члены семьи лапочки, никому не желают зла, но при этом вынуждены давать отпор более агрессивным семействам, которые хотят отнять у них земли. Действие первого сезона разворачивается после «Красной свадьбы», так что Старки, вассалами которых являются Форрестеры, уже ничем не могут помочь своим друзьям. Героям приходится решать свои проблемы самостоятельно.

В борьбе за независимость Форрестерам придется через многое пройти. На каждом шагу предатели, убийцы и откровенные психопаты. Поочередно играя за нескольких членов семьи, мы будем решать самые разные вопросы, и от действий игрока часто будут зависеть судьбы героев. Ключевые для сюжета персонажи, конечно, не умрут, как ни крути, но одна неправильно выбранная реплика в диалоге может привести к самым трагическим последствиям.





Авторам удалось верно передать атмосферу первоисточника: ты никогда не знаешь, как повернутся события в следующую секунду, и кто умрет в следующей сцене. При этом игрок вне диалогов занимается самыми скучными делами: бродит по узким локациям, рассматривает ненужные предметы и иногда нажимает на какие-нибудь рычаги. Одним словом, это типичная игра Telltale, где самое интересное происходит во время разговоров, а все остальное — так, для антуража.