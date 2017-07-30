Беларусь попала в рейтинг лучших стран для женщин

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В рейтинге лучших стран для женщин страна заняла 36 место.

Американское издание U.S. News & World Report совместно с Уортонской школой бизнеса и компанией BAV Consulting обнародовали рейтинг лучших стран для жизни женщин.

В ходе исследования под названием 2017 Best Countries for Women были проанализированы данные по 80-ти наиболее развитым странам мира, и опрошены более девяти тысяч женщин. Среди критериев, которым уделялось наиболее пристальное внимание, значатся гендерное равенство, экономическое благосостояние, права человека, а также уровень развития и безопасность.

Первое место в списке заняла Швеция, основным преимуществом которой оказалось равноправие между мужчинами и женщинами.

На втором месте расположилась Дания, а Норвегия замкнула тройку лидеров.

В десятку также вошли Нидерланды, Канада, Финляндия, Швейцария, Австралия, Австрия и Новая Зеландия.

Соседняя Польша заняла 20-е место, Россия оказалась на 30-й строчке, Беларусь - на 36-й, а Украина - на 52-й.

Как ранее сообщал Thinktanks.by , ранее в рейтинге хороших стран «Good Country Index» Беларусь заняла лишь 79-е место из 163. Причем Беларусь обогнали все наши страны-соседки. Из них самое высокое место в рейтинге у Польши - 25-е. Затем идет Латвия - 40-е место, Литва - 49-е место, Россия - 72-е место и Украина - 78-е место.