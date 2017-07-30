|
Разработчик подтвердил дизайн и датчик сканирования лица в iPhone 8
Новый флагманский смартфон Apple — предположительно, iPhone 8 — можно будет разблокировать с помощью датчика сканирования лица. Такой вывод
В коде HomePod кроме информации о самой колонке есть упоминание некого BKFaceDetect в еще не анонсированном смартфоне компании. Скорее всего, сокращение BK означает Biometric Kit, или набор инструментов для биометрической идентификации лица.
В коде также нашли упоминание фронтальной инфракрасной камеры, с помощью которой разблокировать гаджет можно будет даже в темноте.
Еще один разработчик, Гильерме Рамбо (Guilherme Rambo), в том же коде нашел значок, раскрывающий дизайн iPhone 8. Значительных различий с предыдущими «
Открытым остается вопрос о сканере отпечатков пальцев. Пока не известно, будет ли он встроен в
Также возможно, что Apple решит полностью отказаться от сканера отпечатков в пользу нового инфракрасного датчика сканирования лица. Ожидается, что презентация нового смартфона компании пройдет в начале сентября.
Посмотрите, сколько сегодня стоят нынешние флагманские смартфоны Apple.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Презентация нового флагманского смартфона Apple ожидается в начале сентября.
|
Архив (Разное)
Комментарии