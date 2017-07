Разработчик подтвердил дизайн и датчик сканирования лица в iPhone 8

Новый флагманский смартфон Apple — предположительно, iPhone 8 — можно будет разблокировать с помощью датчика сканирования лица. Такой вывод сделал программист Стив Тротон-Смит на основе попавшего в Сеть системного кода для «умной» колонки производителя — HomePod .

В коде HomePod кроме информации о самой колонке есть упоминание некого BKFaceDetect в еще не анонсированном смартфоне компании. Скорее всего, сокращение BK означает Biometric Kit, или набор инструментов для биометрической идентификации лица.