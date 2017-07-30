Разработчик подтвердил дизайн и датчик сканирования лица в iPhone 8

Новый флагманский смартфон Apple — предположительно, iPhone 8 — можно будет разблокировать с помощью датчика сканирования лица. Такой вывод сделал программист Стив Тротон-Смит на основе попавшего в Сеть системного кода для «умной» колонки производителя — HomePod .

В коде HomePod кроме информации о самой колонке есть упоминание некого BKFaceDetect в еще не анонсированном смартфоне компании. Скорее всего, сокращение BK означает Biometric Kit, или набор инструментов для биометрической идентификации лица.

I can confirm reports that HomePod’s firmware reveals the existence of upcoming iPhone’s infra-red face unlock in BiometricKit and elsewhere pic.twitter.com/yLsgCx7OTZ — Steve T-S (@stroughtonsmith) 31 июля 2017 г.

В коде также нашли упоминание фронтальной инфракрасной камеры, с помощью которой разблокировать гаджет можно будет даже в темноте.

Еще один разработчик, Гильерме Рамбо (Guilherme Rambo), в том же коде нашел значок, раскрывающий дизайн iPhone 8. Значительных различий с предыдущими « утечками » о внешности девайса нет. Скорее всего, смартфон получит экран без боковых рамок во всю фронтальную панель.





Открытым остается вопрос о сканере отпечатков пальцев. Пока не известно, будет ли он встроен в заднюю панель смартфона , под экран или клавишу включения на правой грани устройства.

Также возможно, что Apple решит полностью отказаться от сканера отпечатков в пользу нового инфракрасного датчика сканирования лица. Ожидается, что презентация нового смартфона компании пройдет в начале сентября.

Посмотрите, сколько сегодня стоят нынешние флагманские смартфоны Apple.