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Разработчик подтвердил дизайн и датчик сканирования лица в iPhone 8

31.07.2017 10:21 — Разное | Tut.by  
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Новый флагманский смартфон Apple — предположительно, iPhone 8 — можно будет разблокировать с помощью датчика сканирования лица. Такой вывод сделал программист Стив Тротон-Смит на основе попавшего в Сеть системного кода для «умной» колонки производителя — HomePod.

В коде HomePod кроме информации о самой колонке есть упоминание некого BKFaceDetect в еще не анонсированном смартфоне компании. Скорее всего, сокращение BK означает Biometric Kit, или набор инструментов для биометрической идентификации лица.

В коде также нашли упоминание фронтальной инфракрасной камеры, с помощью которой разблокировать гаджет можно будет даже в темноте.

Еще один разработчик, Гильерме Рамбо (Guilherme Rambo), в том же коде нашел значок, раскрывающий дизайн iPhone 8. Значительных различий с предыдущими «утечками» о внешности девайса нет. Скорее всего, смартфон получит экран без боковых рамок во всю фронтальную панель.


Открытым остается вопрос о сканере отпечатков пальцев. Пока не известно, будет ли он встроен в заднюю панель смартфона, под экран или клавишу включения на правой грани устройства.

Также возможно, что Apple решит полностью отказаться от сканера отпечатков в пользу нового инфракрасного датчика сканирования лица. Ожидается, что презентация нового смартфона компании пройдет в начале сентября.

Посмотрите, сколько сегодня стоят нынешние флагманские смартфоны Apple.

 
 
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Презентация нового флагманского смартфона Apple ожидается в начале сентября.

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