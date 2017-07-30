ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МЧС предупредило о рисках для здоровья в жару

31.07.2017 10:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Жаркую погоду обещают синоптики в ближайшие несколько дней, на юге воздух прогреется до 36 градусов, сообщили в Гидромете.

В связи с жарой на 31 июля — 2 августа вынесено предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении.

МЧС предупредило о рисках для здоровья в жару
© Sputnik / Виктор Толочко
Тест: как спасти себя в жару

"Сегодня по юго-западу страны температура воздуха достигнет 30 — 33 градусов. 1 августа по южной половине ожидается 30-34, 2 августа в отдельных районах по югу республики температурный столбик достигнет 35 +36", — сообщили Sputnik в Гидромете.

В Минске в эти дни максимальная температура будет 30-32 градуса тепла.

Жара

Как отметили в МЧС, высокая температура воздуха может быть опасной для человека — происходит перегревание и обезвоживание организма, случаются солнечные и тепловые удары, а также особенно на жаре страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

МЧС предупредило о рисках для здоровья в жару
© Sputnik/
Пережить жару: как избежать солнечного удара

Спасатели порекомендовали во время жары как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами, защищать голову шляпой и зонтом. "Самое активное солнце с 12:00 до 16:00", — напомнили в МЧС.

Там также порекомендовали употреблять побольше жидкости, отказаться от алкогольных напитков.

Спасатели также призвали население не покупать продукты с рук в жару, когда бактерии размножаются с большой быстротой.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики вынесли оперативное предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении на 31 июля – 2 августа 2017 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Оператор связи раскрыл цену флагманского Nokia 8
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика