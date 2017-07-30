МЧС предупредило о рисках для здоровья в жару

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Жаркую погоду обещают синоптики в ближайшие несколько дней, на юге воздух прогреется до 36 градусов, сообщили в Гидромете.

В связи с жарой на 31 июля — 2 августа вынесено предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении.



© Sputnik / Виктор Толочко Тест: как спасти себя в жару

"Сегодня по юго-западу страны температура воздуха достигнет 30 — 33 градусов. 1 августа по южной половине ожидается 30-34, 2 августа в отдельных районах по югу республики температурный столбик достигнет 35 +36", — сообщили Sputnik в Гидромете.

В Минске в эти дни максимальная температура будет 30-32 градуса тепла.

Жара

Как отметили в МЧС, высокая температура воздуха может быть опасной для человека — происходит перегревание и обезвоживание организма, случаются солнечные и тепловые удары, а также особенно на жаре страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Спасатели порекомендовали во время жары как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами, защищать голову шляпой и зонтом. "Самое активное солнце с 12:00 до 16:00", — напомнили в МЧС.

Там также порекомендовали употреблять побольше жидкости, отказаться от алкогольных напитков.

Спасатели также призвали население не покупать продукты с рук в жару, когда бактерии размножаются с большой быстротой.