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МЧС предупредило о рисках для здоровья в жару
31.07.2017 10:45 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 июл — Sputnik. Жаркую погоду обещают синоптики в ближайшие несколько дней, на юге воздух прогреется до 36 градусов, сообщили в Гидромете.
В связи с жарой на 31 июля — 2 августа вынесено предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Сегодня по юго-западу страны температура воздуха достигнет 30 — 33 градусов. 1 августа по южной половине ожидается 30-34, 2 августа в отдельных районах по югу республики температурный столбик достигнет 35 +36", — сообщили Sputnik в Гидромете.
В Минске в эти дни максимальная температура будет 30-32 градуса тепла.
Жара
Как отметили в МЧС, высокая температура воздуха может быть опасной для человека — происходит перегревание и обезвоживание организма, случаются солнечные и тепловые удары, а также особенно на жаре страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
© Sputnik/
Спасатели порекомендовали во время жары как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами, защищать голову шляпой и зонтом. "Самое активное солнце с 12:00 до 16:00", — напомнили в МЧС.
Там также порекомендовали употреблять побольше жидкости, отказаться от алкогольных напитков.
Спасатели также призвали население не покупать продукты с рук в жару, когда бактерии размножаются с большой быстротой.
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Синоптики вынесли оперативное предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении на 31 июля – 2 августа 2017 года.
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