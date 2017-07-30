Оператор связи раскрыл цену флагманского Nokia 8

Румынский оператор связи, Vodafone Romania, раскрыл цену нового флагманского смартфона компании HMD Global — Nokia 8. По его данным, цена гаджета составит 517 евро за модель в черном цвете.





По более ранним слухам, стоимость устройства должна была составить порядка 600 евро.

Напомним, презентация смартфона состоится 16 августа. Благодаря многочисленным « утечкам », финальный дизайн Nokia 8 попал в Сеть за несколько недель до его официального анонса.

Скорее всего, Nokia 8 получит продвинутую систему из двух основных камер разрешением в 13 Мп с оптикой ZEISS, 5,3-дюймовый экран с разрешением в 2560 на 1440 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Возможно, смартфон оснастят слотом сразу под две SIM-карты.

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