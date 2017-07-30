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Оператор связи раскрыл цену флагманского Nokia 8
Румынский оператор связи, Vodafone Romania,
По более ранним слухам, стоимость устройства должна была составить порядка 600 евро.
Напомним, презентация смартфона
Скорее всего, Nokia 8 получит продвинутую систему из двух основных камер разрешением в 13 Мп с оптикой ZEISS, 5,3-дюймовый экран с разрешением в 2560 на 1440 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Возможно, смартфон оснастят слотом сразу под две SIM-карты.
Взгляните, какие еще смартфоны под брендом Nokia сегодня продаются в Беларуси.
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Смартфон представят 16 августа.
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