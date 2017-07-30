Вытрезвители откроют в Москве и еще 10 городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. О возвращении существовавших в советское время профилакториев для алкоголиков рассказал в интервью m24.ru главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

— В преддверии чемпионата в Москве и других городах, где будут проходить матчи первенства, решили открывать такие учреждения (вытрезвители) в обязательном порядке. Поскольку неизбежно будут пьяные болельщики. Например, за время проведения Кубка конфедераций более 600 человек были госпитализированы по разным поводам. В основном это соматические болезни были, но некоторые поводы были связаны и с опьянением, — сказал Брюн.

Он уточнил, что к идее возвращения вытрезвителей в столице было решено вернуться, так как «есть хороший опыт в других регионах страны».

Главный нарколог России отметил, что пока не решено, сделают ли вытрезвители платными, и какое ведомство будет их курировать. В любом случае врачи там будут присутствовать.

— Понятно, что для медиков это непрофильное занятие, возникает юридический вопрос: на основании чего человека удерживают в течение определенного времени? Поэтому, скорее всего, это не будет в рамках здравоохранения. Сейчас прорабатывается юридическая основа этого проекта, — сказал Брюн.

Он напомнил, что в Советском Союзе вытрезвители входили в систему МВД.

Этой весной депутаты Мосгордумы заявили, что готовят рекомендации столичному правительству по созданию вытрезвителей. Тогда один из авторов инициативы Владимир Платонов рассказал в интервью BFM , что первый вытрезвитель в России открылся в Туле в 1902 году.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведен в Восточной Европе. Впервые мундиаль состоится на территории двух частей света — Европы и Азии.

Чемпионат мира в России станет первым мундиалем, где будет применяться система видеоповторов, опробованная этим летом на Кубке конфедераций в России.