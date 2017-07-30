Fitch изменило прогноз рейтинга Беларуси на «позитивный»

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Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Беларуси, находящегося на уровне "B-", со "стабильного" на "позитивный".

Эксперты агентства связывают это с увеличением темпов роста экономики страны до ожидаемых 1,3% в 2018 году и 1,8% в 2019 году с 0,5% в 2017 году, а также со снижением финансовых рисков, говоритсчя в сообщении агентства.

В частности, Fitch констатирует снижение финансовых рисков для Беларуси в связи с улучшением доступа страны к внешнему финансированию



Как известно, Республикой Беларусь были размещены еврооблигации в объеме 1, 4 миллиарда долларов. Евробонды размещены 2-мя траншами доходностью на уровне 7,125% и 7,625%. Также белорусская сторона ожидает поступления российского кредита на сумму в 700 миллионов долларов.



