Белорусские трудовые мигранты все чаще предпочитают уезжать в Польшу

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30.07.2017 | Автор: interfax.by • По статистике программы "Ла Страда", значительно возросло количество белорусских трудовых мигрантов, уезжающих в Польшу, сообщили в организации.

"Традиционно большинство абонентов инфолинии по безопасному выезду и пребыванию за границей 113 программы "Ла Страда" интересуют особенности трудоустройства за рубежом – в 48% случаев. О нюансах паспортно-визового режима спрашивают 33% абонентов, о семейно-брачных отношениях – 8%, об обучении – 6%", – приводят статистику в организации.

Руководитель программы "Ла Страда" Елена Нестерук отмечает, что в последние годы для выезда за границу с целью трудоустройства белорусы преимущественно выбирали Россию (в 2013 году – 53%). Однако вектор тенденции изменился: мигранты стали чаще выезжать на работу в Польшу, пищет Интерфакс-Запад .

Если в 2013 году лишь 8% абонентов выбирали это государство для трудоустройства, то в 2016 году уже 22% обратившихся на инфолинию говорили о намерении уехать на работу именно в Польшу, 27% – в Россию.

"Возможно, это связано с тем, что в России продолжается кризис, и рабочих мест больше не становится. Кроме того, Польша старается привлекать специалистов именно из близлежащих стран, создавая благоприятные условия, в том числе и для белорусов", - отметила Елена Нестерук.

По информации организации, увеличение количества трудовых мигрантов, уезжающих в Польшу, подтверждает и тот факт, что с 2016 года появилось 32 новые фирмы и ИП, имеющие лицензию на трудоустройство граждан за границей и предлагающие оказать услуги по поиску работы именно в Польше. Для сравнения: всего в Беларуси работают 38 лицензиатов, занимающихся посредничеством в трудоустройстве в польском регионе.

В целом в топ-5 географических предпочтений потенциальных мигрантов входят Польша (12,4%), Россия (9%), Германия (8,2%), Италия (4,8%), Турция (4,4%). Обращались на инфолинию по безопасному выезду и пребыванию за границей желающие приехать в Беларусь – таких 13,9%. А вот 9,6% абонентов на момент обращения еще не определились со страной для въезда.

По словам Нестерук, для нашей страны по-прежнему остается актуальной проблема торговли людьми, хотя количество случаев сексуальной эксплуатации заметно снизилось.

"Неправительственные и международные организации продолжают выявлять пострадавших от трудовой эксплуатации. Помимо этого в Беларуси ведется активная работа по борьбе с детской порнографией", – сказала она.

С января по июль текущего года количество кризисных обращений, поступивших в Программу "Ла Страда", составило 2%. С розыском пропавших за рубежом связано 43% консультаций, нарушением прав мигрантов – 19%, с домашним насилием в межнациональных браках – 14%, с утерей или кражей документов – 10%, торговлей людьми – 4%.