Болотный футбол, или Как спортивные чиновники измазались грязью

Около 500 белорусских спортивных чиновников провели минувшие выходные на Августовском канале, где соревновались как в традиционных видах спорта, так и в весьма экзотических.

Стрельба из пневматической винтовки, шахматы и шашки, парковый волейбол — это то, что привычно и понятно каждому. А вот болотный футбол или забивание гвоздя на скорость — это скорее забава, где главное — не нырнуть глубоко или не ударить себе со всей силы по пальцу.

К счастью, мероприятие обошлось без несчастных случаев.