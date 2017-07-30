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Болотный футбол, или Как спортивные чиновники измазались грязью
31.07.2017 10:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Около 500 белорусских спортивных чиновников провели минувшие выходные на Августовском канале, где соревновались как в традиционных видах спорта, так и в весьма экзотических.
Стрельба из пневматической винтовки, шахматы и шашки, парковый волейбол — это то, что привычно и понятно каждому. А вот болотный футбол или забивание гвоздя на скорость — это скорее забава, где главное — не нырнуть глубоко или не ударить себе со всей силы по пальцу.
К счастью, мероприятие обошлось без несчастных случаев.
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Пресс-секретарь Минспорта Владимир Нестерович специально для читателей Sputnik рассказал об участии белорусских спортивных чиновников в отраслевой спартакиаде.
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