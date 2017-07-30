В Кобринском районе Peugeot сбил 12-летнего пешехода

29 июля около 19.00 Peugeot 406 сбил 12-летнего жителя деревни Магдалин, сообщает ГАИ региона.





35-летний водитель легковушки ехал по гравийной дороге со стороны Кобрина в направлении деревни Брылево. Во время движения Peugeot выехал на встречку и сбил 12-летнего пешехода, который шел в попутном направлении по левому краю дороги.

Пострадавшего мальчика с места аварии забрали медики и доставили в кобринскую райбольницу.