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В Кобринском районе Peugeot сбил 12-летнего пешехода

31.07.2017 10:55 — Разное | Tut.by  
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29 июля около 19.00 Peugeot 406 сбил 12-летнего жителя деревни Магдалин, сообщает ГАИ региона.


35-летний водитель легковушки ехал по гравийной дороге со стороны Кобрина в направлении деревни Брылево. Во время движения Peugeot выехал на встречку и сбил 12-летнего пешехода, который шел в попутном направлении по левому краю дороги.

Пострадавшего мальчика с места аварии забрали медики и доставили в кобринскую райбольницу.

 
 
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Пострадавшего увезли в больницу.

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