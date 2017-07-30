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В Гомеле водитель Toyota при перестроении подрезал троллейбус - пострадали два пассажира
ДТП случилось 30 июля, около 16.00, в областном центре, сообщили в ГАИ Гомельской области.
36-летний водитель Toyota ехал по улице Полесской в направлении улицы Кирова. При перестроении в правую полосу мужчина не уступил дорогу и столкнулся с троллейбусом и автомобилем Mitsubishi.
В аварии пострадали пассажиры троллейбуса: 76-летняя женщина и 23-летний парень. С травмами их госпитализировали в одну из гомельских больниц.
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36-летний водитель Toyota ехал по улице Полесской в направлении улицы Кирова.
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