В Гомеле водитель Toyota при перестроении подрезал троллейбус - пострадали два пассажира

ДТП случилось 30 июля, около 16.00, в областном центре, сообщили в ГАИ Гомельской области.





36-летний водитель Toyota ехал по улице Полесской в направлении улицы Кирова. При перестроении в правую полосу мужчина не уступил дорогу и столкнулся с троллейбусом и автомобилем Mitsubishi.

В аварии пострадали пассажиры троллейбуса: 76-летняя женщина и 23-летний парень. С травмами их госпитализировали в одну из гомельских больниц.