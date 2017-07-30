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Алкоголь, физкультура или долгий сон? Ученые выяснили, из-за чего нам чаще снятся кошмары

31.07.2017 11:12 — Разное | Tut.by  
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Ученые из Оксфордского университета выяснили, что ночные кошмары связаны не только с уровнем тревожности или перенесенными травмами, но и с продолжительностью сна. Люди, которые спят больше 9 часов подряд, чаще испытывают ночные кошмары. Подробности исследования опубликовал журнал Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, пишет сайт «Индикатор».


Фото: Krista Mangulsone / StockSnap.io

В исследовании приняли участие 846 человек. Испытуемые заполнили анкеты, в которых указали, сколько кошмаров им снилось за последние две недели, и насколько они были страшными. Кроме того, участники оценили уровень своей тревожности, сообщили, сколько часов они в среднем спят и сколько алкоголя употребляют.

Ученые обнаружили, что чаще всего кошмары снятся людям очень тревожным и тем, кто пережил недавно стрессовые события. Но, к своему удивлению, исследователи также нашли связь между ночными кошмарами и большой продолжительностью сна. Ученые обнаружили, что если сон длится более девяти часов подряд, то увеличивается количество фаз быстрого сна. Во время этих фаз у человека быстро двигаются глазные яблоки, и именно тогда с наибольшей вероятностью ему могут присниться кошмары.

Употребления алкоголя и физические упражнения перед сном оказались не связаны с ночными кошмарами. «Это было неожиданным. Результаты предыдущих исследования показывали, что алкоголь повышает количество фаз быстрого сна во второй половине ночи, увеличивая вероятность кошмаров», — отметила автор исследования Стефани Рек.

 
 
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Люди, которые спят больше девяти часов подряд, чаще испытывают ночные кошмары.

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