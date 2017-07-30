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Внешний госдолг увеличился с начала года на 14,2 процента

31.07.2017 11:12 — Разное | Ежедневник  
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Внешний госдолг увеличился с начала года на 14,2 процента

фото: Myfin.by

Внешний государственный долг по состоянию на 1 июля 2017 года составил 15,6 млрд долларов, увеличившись с начала года на 1,9 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 14,2%, сообщили в Минфине.

Как сообщили в ведомстве, государственный долг Республики Беларусь на 1 июля 2017 года составил 39,7 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 2,7 млрд рублей, или на 7,4%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июля 2017 года составил 9,6 млрд. рублей, уменьшившись с начала года на 0,7 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 6,6%.

За январь-июнь 2017 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 406,7 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 849,1 млн. долларов США и 60,5 млн. рублей.

 
 
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Внешний государственный долг по состоянию на 1 июля 2017 года составил 15,6 млрд долларов, увеличившись с начала года на 1,9 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или...

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