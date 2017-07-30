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Новый китайский танк превзошел на соревнованиях российский Т-72Б3
По результатам первого дня соревнований по танковому биатлону в Алабино китайский танк ZTZ-96B оказался быстрее и точнее российского Т-72Б3. Причиной этому стала капитальная работа над ошибками китайских конструкторов,
Например, на китайском танке было установлено устройство учета теплового изгиба ствола (УУИ), которого пока нет ни на одном серийном российском серийном танке, утверждает эксперт. Хотя подобное устройство проходило испытания и в рамках ОКР «Рогатка-1» в составе опытного танка «Изделие 184М» (Т-72Б2), которые завершились еще в 2007 году. Но прошло 10 лет, а УУИ так и нет на российских танках.
Кроме того, у россиян нет двигателя, который бы по мощности сравнился с китайским. Точнее есть такой, но он не помещается в моторно-трансмиссионное отделение танков типа Т-72/Т-90 из-за слишком большого размера.
Максимальная мощность двигателя, установка которого возможна в танки Т-72 и Т-90 — 1130л.с. В России был разработан и более мощный мотор — В-99, выдававший 1200 л.с., но он сильно перегревался, на его охлаждение требовалась такая мощность, что ее отбор сводил на нет все преимущества
Также у него был слишком небольшой ресурс. Китайцы же, судя по всему, проблемы с повышением мощности своего двигателя решили.
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ZTZ-96B быстрее и точнее российского Т-72Б3.
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