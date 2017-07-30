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Астролог: солнечное затмение троекратно ускорит процессы на планете

31.07.2017 11:34 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В течение третьего летнего месяца жители Земли смогут наблюдать сразу два затмения — 7 августа лунное, а вслед за ним 21 августа солнечное. Основная характеристика предстоящих затмений в том, что все процессы на нашей планете будут существенно ускоряться, отмечает астролог.

Астролог: солнечное затмение троекратно ускорит процессы на планете
© Sputnik / Виктор Толочко
Астролог: затмение в августе может запустить воссоздание СССР

"Как правило, будет наблюдаться связь с числом "3". Например, территории будут увеличиваться в три раза, численность различных популяций может увеличиваться в три раза. В частности, в Беларуси количество кровососущих насекомых —комаров, клещей и прочих тварей может также увеличиваться, так что в августе нужно запасаться соответствующими средствами", — рассказывает Василина Мицкевич.

Кроме того, астролог предупреждает о том, что в связи с затмениями личности с неустойчивой психикой проявят себя очень активно. Также существенно возрастает опасность пожаров и наводнений в разных регионах. Белорусам стоит обратить внимание на территории с расположенными на них торфяниками, площадь пожаров на них может увеличиться втрое по сравнению с предыдущими годами.

Также предстоящее солнечное затмение связано с увеличением давления метана, что может вызвать аварии на шахтах, где идет добыча полезных ископаемых. Обостриться такие ЧП могут уже в середине августа, предупреждает астролог.

Прогноз от астролога Василины Мицкевич смотрите на видео.

 
 
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Астролог Василина Мицкевич рассказывает Sputnik о том, каких процессов, спровоцированных солнечным и лунным затмениями, стоит наиболее опасаться в августе.

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