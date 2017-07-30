В китайском центре сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) и Федеральной комиссии по связи США (FCC) прошел регистрацию смартфон с кодовым обозначением SM-G9298. Скорее всего, это новая «раскладушка» компании Samsung с топовыми характеристиками и двумя дисплеями.





По предварительной информации, смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 821. Оперативной памяти в аппарате установят 4 ГБ, постоянной — 64 ГБ.

Емкость встроенного аккумулятора, вероятно, составит 2300 мАч. Разрешение основной камеры — 12 Мп, фронтальной — 5 Мп. Одной из особенностей устройства также должен стать дополнительный внешний дисплей с диагональю в 4,2 дюйма и Full HD разрешением.

Точной даты презентации или поступления необычного смартфона в продажу пока нет. Не исключено, что гаджет разрабатывается только для китайского рынка.

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