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В Сеть попали фото и характеристики новой "раскладушки" Samsung
В китайском центре сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) и Федеральной комиссии по связи США (FCC)
По предварительной информации, смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 821. Оперативной памяти в аппарате установят 4 ГБ, постоянной — 64 ГБ.
Емкость встроенного аккумулятора, вероятно, составит 2300 мАч. Разрешение основной камеры — 12 Мп, фронтальной — 5 Мп. Одной из особенностей устройства также должен стать дополнительный внешний дисплей с диагональю в 4,2 дюйма и Full HD разрешением.
Точной даты презентации или поступления необычного смартфона в продажу пока нет. Не исключено, что гаджет разрабатывается только для китайского рынка.
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Точной даты презентации устройства пока не сообщается.
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