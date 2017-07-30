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В Сеть попали фото и характеристики новой "раскладушки" Samsung

31.07.2017 11:39 — Разное | Tut.by  
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В китайском центре сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) и Федеральной комиссии по связи США (FCC) прошел регистрацию смартфон с кодовым обозначением SM-G9298. Скорее всего, это новая «раскладушка» компании Samsung с топовыми характеристиками и двумя дисплеями.


По предварительной информации, смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 821. Оперативной памяти в аппарате установят 4 ГБ, постоянной — 64 ГБ.

Емкость встроенного аккумулятора, вероятно, составит 2300 мАч. Разрешение основной камеры — 12 Мп, фронтальной — 5 Мп. Одной из особенностей устройства также должен стать дополнительный внешний дисплей с диагональю в 4,2 дюйма и Full HD разрешением.

Точной даты презентации или поступления необычного смартфона в продажу пока нет. Не исключено, что гаджет разрабатывается только для китайского рынка.

Посмотрите, какие еще смартфоны Samsung сегодня популярны в Беларуси.

 
 
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Точной даты презентации устройства пока не сообщается.

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