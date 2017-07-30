До минус 50%. В каких минских универмагах и торговых центрах в августе искать товары со скидкой

Столичные магазины и торговые центры в августе продолжат распродавать товары со скидкой. На отдельные позиции цены упадут до 50%, сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Главные столичные универмаги предлагают скидки как на непродовольственные товары (скидки до 25%), так и на продукты питания (скидки до 5%).

К примеру, в универмаге «Беларусь» планируют устроить в августе 9 скидочных дней.

Где в августе искать скидки Где Когда Размер скидки ЦУМ 10, 12, 17, 19, 26, 31 20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные . Универмаг «Беларусь» 1, 8, 15, 16,19, 20, 22 25, 26 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные 20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные ГУМ 3, 10, 17, 24, 31 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные ТД «На Немиге» 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 20% на непродовольственные, 5% на продовольственные «Кирмаш» 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 26, 30 20% «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) 2, 9, 16, 23, 30 15% «Северянка» (ул. Ангарская, 38) 10, 17, 22, 24 10−15% на отдельные группы товаров «Для дома» (ул. Ландера, 4) 3, 10, 17, 24, 31 15% «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55) 2, 9, 16, 23, 30 15% на отдельные группы товаров «Сандрик» (пр. Газеты «Правда», 40) 1, 8, 15, 22, 29 15% на отдельные группы товаров «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1) 10, 24 10% «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1) 3, 10, 17, 24, 31 15% «Вероника» (ул. Притыцкого, 38) 5, 6 1, 8, 15, 20, 21, 22, 29 20% от 15% до 50% «Гаспадар и Гаспадыня» (пр. Независимости, 131/1) 9, 16, 23 20% ТЦ «Столица» 26, 27 от 5% до 50%

Информация о других акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.