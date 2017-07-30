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До минус 50%. В каких минских универмагах и торговых центрах в августе искать товары со скидкой

31.07.2017 11:53 — Разное | Tut.by  
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Столичные магазины и торговые центры в августе продолжат распродавать товары со скидкой. На отдельные позиции цены упадут до 50%, сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Главные столичные универмаги предлагают скидки как на непродовольственные товары (скидки до 25%), так и на продукты питания (скидки до 5%).

К примеру, в универмаге «Беларусь» планируют устроить в августе 9 скидочных дней.

Где в августе искать скидки
Где Когда Размер скидки
ЦУМ

10, 12, 17, 19, 26, 31

20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные .
Универмаг «Беларусь»

1, 8, 15, 16,19, 20, 22

25, 26

25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные

20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные
ГУМ

3, 10, 17, 24, 31

22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные
ТД «На Немиге» 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30

20% на непродовольственные, 5% на продовольственные
«Кирмаш» 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 26, 30

20%
«Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)

2, 9, 16, 23, 30

 15%
«Северянка» (ул. Ангарская, 38) 10, 17, 22, 24

10−15% на отдельные группы товаров
«Для дома» (ул. Ландера, 4) 3, 10, 17, 24, 31 15%
«Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55) 2, 9, 16, 23, 30

15% на отдельные группы товаров
«Сандрик» (пр. Газеты «Правда», 40) 1, 8, 15, 22, 29

15% на отдельные группы товаров
«Детский мир» (Логойский тракт, 25/1) 10, 24 10%
«1000 мелочей» (ул. Калинина, 1) 3, 10, 17, 24, 31 15%
«Вероника» (ул. Притыцкого, 38)

5, 6

1, 8, 15, 20, 21, 22, 29

20%

от 15% до 50%
«Гаспадар и Гаспадыня» (пр. Независимости, 131/1) 9, 16, 23 20%
ТЦ «Столица» 26, 27 от 5% до 50%

Информация о других акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.

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Столичные магазины и торговые центры в августе продолжат распродавать товары со скидкой. На отдельные позиции цены упадут до 50%.

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