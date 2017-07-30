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До минус 50%. В каких минских универмагах и торговых центрах в августе искать товары со скидкой
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Столичные магазины и торговые центры в августе продолжат распродавать товары со скидкой. На отдельные позиции цены упадут до 50%, сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.
Главные столичные универмаги предлагают скидки как на непродовольственные товары (скидки до 25%), так и на продукты питания (скидки до 5%).
К примеру, в универмаге «Беларусь» планируют устроить в августе 9 скидочных дней.
|Где в августе искать скидки
|Где
|Когда
|Размер скидки
|ЦУМ
|
10, 12, 17, 19, 26, 31
|
20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные .
|Универмаг «Беларусь»
|
1, 8, 15, 16,19, 20, 22
25, 26
|
25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные
20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные
|ГУМ
|
3, 10, 17, 24, 31
|
22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные
|ТД «На Немиге»
|2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30
|
20% на непродовольственные, 5% на продовольственные
|«Кирмаш»
|2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 26, 30
|
20%
|«Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)
|
2, 9, 16, 23, 30
|15%
|«Северянка» (ул. Ангарская, 38)
|10, 17, 22, 24
|
10−15% на отдельные группы товаров
|«Для дома» (ул. Ландера, 4)
|3, 10, 17, 24, 31
|15%
|«Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55)
|2, 9, 16, 23, 30
|
15% на отдельные группы товаров
|«Сандрик» (пр. Газеты «Правда», 40)
|1, 8, 15, 22, 29
|
15% на отдельные группы товаров
|«Детский мир» (Логойский тракт, 25/1)
|10, 24
|10%
|«1000 мелочей» (ул. Калинина, 1)
|3, 10, 17, 24, 31
|15%
|«Вероника» (ул. Притыцкого, 38)
|
5, 6
1, 8, 15, 20, 21, 22, 29
|
20%
от 15% до 50%
|«Гаспадар и Гаспадыня» (пр. Независимости, 131/1)
|9, 16, 23
|20%
|ТЦ «Столица»
|26, 27
|от 5% до 50%
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Столичные магазины и торговые центры в августе продолжат распродавать товары со скидкой. На отдельные позиции цены упадут до 50%.
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