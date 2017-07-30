Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд России

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых российских музыкантов за 2017 год, лидером среди которых стала оперная певица Анна Нетребко.





Возглавила рейтинг оперная певица Анна Нетребко. Ее годовой доход составил 7,5 миллиона долларов. На второй строчке — эстрадный артист Филипп Киркоров, заработавший 7,4 миллиона долларов. Завершает тройку рэпер Тимати с доходом в 6,6 миллиона долларов.

Также в топ-10 издание включило Диму Билана (6 миллионов), Григория Лепса (6 миллионов), артистов группы Би-2 (5,7 миллиона), Сергея Шнурова (5 миллионов), Земфиру (5 миллионов), Николая Баскова (4,3 миллиона), а также Егора Крида (4 миллиона).

Анна Нетребко — 45-летняя российская и австрийская оперная певица, обладательница звания Народной артистки России.

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 10 двойных билетов в аквапарк «Дримлэнд».

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».