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Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд России
Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых российских музыкантов за 2017 год, лидером среди которых стала оперная певица Анна Нетребко.
Возглавила рейтинг оперная певица Анна Нетребко. Ее годовой доход составил 7,5 миллиона долларов. На второй строчке — эстрадный артист Филипп Киркоров, заработавший 7,4 миллиона долларов. Завершает тройку рэпер Тимати с доходом в 6,6 миллиона долларов.
Также в топ-10 издание включило Диму Билана (6 миллионов), Григория Лепса (6 миллионов), артистов группы Би-2 (5,7 миллиона), Сергея Шнурова (5 миллионов), Земфиру (5 миллионов), Николая Баскова (4,3 миллиона), а также Егора Крида (4 миллиона).
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Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских звезд, лидером среди которых стала оперная певица Анна Нетребко.
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