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Испанский футболист забил гол в свои ворота с середины поля

31.07.2017 11:45 — Разное | Tut.by  
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Защитник клуба испанской примеры «Эйбар» Хосе Анхель забил гол в свои ворота с середины поля.

Это произошло в товарищеской игре против немецкого клуба «Шальке-04».

Примечательно, что автогол Хосе Анхеля стал единственным взятием ворот в этом поединке. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Шальке-04».

 
 
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Защитник клуба испанской примеры "Эйбар" Хосе Анхель забил гол в свои ворота с середины поля.

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