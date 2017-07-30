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Испанский футболист забил гол в свои ворота с середины поля
Защитник клуба испанской примеры «Эйбар» Хосе Анхель забил гол в свои ворота с середины поля.
Это произошло в товарищеской игре против немецкого клуба «Шальке-04».
Примечательно, что автогол Хосе Анхеля стал единственным взятием ворот в этом поединке. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Шальке-04».
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Защитник клуба испанской примеры "Эйбар" Хосе Анхель забил гол в свои ворота с середины поля.
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