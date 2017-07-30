Испанский футболист забил гол в свои ворота с середины поля

Защитник клуба испанской примеры «Эйбар» Хосе Анхель забил гол в свои ворота с середины поля.

Это произошло в товарищеской игре против немецкого клуба «Шальке-04».

Примечательно, что автогол Хосе Анхеля стал единственным взятием ворот в этом поединке. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Шальке-04».