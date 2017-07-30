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Очередникам трех столичных районов предлагают арендное жилье

31.07.2017 11:45 — Разное | Tut.by  
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Администрация Первомайского района на минувшей неделе разместила на своем сайте объявление о наличии 19 государственных арендных квартир. На некоторые из них написать заявление нуждающиеся могут еще в течение недели. Жилье очередникам района также предлагают еще два исполкома.

В Октябрьском районе для первоочередников, но не из числа военных, есть двухкомнатная квартира в доме № 2 по улице Жуковского.

Площадь квартиры 65,5 метра, находится она на 13 этаже. Платить за нее надо будет чуть больше 40 рублей. Заявления принимаются службой «Одно окно» администрации Октябрьского района (ул. Чкалова, 6) по 10 августа.

В Ленинском районе для обычных очередников есть следующее жилье:

— двухкомнатная квартира № 43 общей площадью 48 кв.м. в жилом доме № 11 корпус № 1 по ул. Надеждинской, расположенная на 5-м этаже. Размер платы составляет 270 рублей;

— однокомнатная квартира № 49 общей площадью 31 кв.м. в жилом доме № 1 по ул. Рыбалко, расположенная на 1-м этаже. Размер платы составляет 174 рубля;

— двухкомнатная квартира № 2 общей площадью 42 кв.м. в жилом доме № 6 по пер. Рабочему, расположенная на 1-м этаже. Размер платы составляет 233 рубля;

— двухкомнатная квартира № 23 общей площадью 40 кв.м. в жилом доме № 4 по просп. Партизанскому, расположенная на 3-м этаже. Размер платы составляет 221 рубль;

— двухкомнатная квартира № 2 общей площадью 35 кв.м. в жилом доме № 4 по просп. Партизанскому, расположенная на 1-м этаже. Размер платы составляет 197 рублей;

— двухкомнатная квартира № 21 общей площадью 43 кв.м. в жилом доме № 5 по ул. Стрелковой, расположенная на 1-м этаже. Размер платы составляет 241 рубль;

— двухкомнатная квартира № 22 общей площадью 42 кв.м. в жилом доме № 172Б по ул. Маяковского, расположенная на 1-м этаже. Размер платы составляет 193 рубля;

— двухкомнатная квартира № 23 общей площадью 44 кв.м. в жилом доме № 172Б по ул. Маяковского, расположенная на 1-м этаже. Размер платы составляет 205 рублей;

— двухкомнатная квартира № 2 общей площадью 41 кв.м. в жилом доме № 172Б по ул. Маяковского, расположенная на 1-м этаже. Размер платы составляет 193 рубля;

— двухкомнатная квартира № 24 общей площадью 42 кв.м. в жилом доме № 172Б по ул. Маяковского, расположенная на 1-м этаже. Размер платы составляет 197 рублей.

Заявления граждан о предоставлении жилого помещения принимаются службой «Одно окно» администрации района (ул.Маяковского, 83) по 12 августа.

 
 
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Заявления на них принимаются по 10-12 августа.

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