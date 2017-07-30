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C 2019 года все Maserati станут оснащаться альтернативными установками

31.07.2017 11:43 — Разное | Tut.by  
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У концерна Fiat Chrysler грандиозный план по электрификации одного из подконтрольных брендов — Maserati. Такую стратегию развития компании обнародовал на днях Серджио Маркионне, возглавляющий Fiat Chrysler.


Фото: Maserati

С 2019 года Maserati будет выпускать модели, оснащенные как обычными гибридными силовыми установками, так и чистым электроприводом (то есть без ДВС). Ожидается, что первой электрифицированной Maserati на рынке станет спорткар Alfieri (на фото), который итальянцы в концептуальном виде демонстрировали в 2014 году на Женевском автосалоне.

К тренду электрификации присоединятся и другие марки концерна, среди которых Jeep и Alfa Romeo. По плану, уже к 2022 году более половины всех выпускаемых Fiat Chrysler автомобилей должны располагать альтернативными установками — другими словами, стать «гибридами» или полноценными электромобилями.

 
 
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В планах концерна Fiat Chrysler к 2022 году оснастить более половины выпускаемых моделей альтернативными силовыми установками, то есть гибридными или электрическими...

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