C 2019 года все Maserati станут оснащаться альтернативными установками

У концерна Fiat Chrysler грандиозный план по электрификации одного из подконтрольных брендов — Maserati. Такую стратегию развития компании обнародовал на днях Серджио Маркионне, возглавляющий Fiat Chrysler.



Фото: Maserati

С 2019 года Maserati будет выпускать модели, оснащенные как обычными гибридными силовыми установками, так и чистым электроприводом (то есть без ДВС). Ожидается, что первой электрифицированной Maserati на рынке станет спорткар Alfieri (на фото), который итальянцы в концептуальном виде демонстрировали в 2014 году на Женевском автосалоне.

К тренду электрификации присоединятся и другие марки концерна, среди которых Jeep и Alfa Romeo. По плану, уже к 2022 году более половины всех выпускаемых Fiat Chrysler автомобилей должны располагать альтернативными установками — другими словами, стать «гибридами» или полноценными электромобилями.