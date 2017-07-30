Особенности расчета и монтажа фасадных панелей



Фасадные панели являются универсальным строительным материалом, позволяющим не только качественно улучшить внешний вид здания, но и успешно решить вопрос его энергосбережения. Облицовка очень практичная и обладает простой технологией монтажа. Так что, справиться с ее установкой можно попробовать и самостоятельно.

Что такое фасадные панели?





Фасадные панели — это современная отделка синтетического или искусственного происхождения (алюминий, цинк, сталь, дерево, камень, фиброцемент, стекло, поливинилхлориды и пр.). Производится в виде сэндвич-панелей, профлистов, узких длинных плит и других размерных форм. Отличается высокой эстетикой и прочностью. Может использоваться как для внешней, так и внутренней отделки здания. При установке создает эффект теплового экрана, сохраняя энергию внутри помещения.

Какая бывает фасадная обшивка?





Облицовка различается по расцветке, способу монтажа, размеру и материалам, из которых она сделана. Выделяют панели:

металлические с полимерным покрытием;

древесные;

фиброцементные;

виниловые;

стеклопластиковые;

каменные;

термопластовые и пр.

По методу крепления фасадные панели бывают нескольких видов.

При креплении с помощью кронштейнов используются скобы Г-образной и L-образной формы. Для облицовки фасадов сложной формы выпускаются кассеты специальной конфигурации, например радиусной.

При листовом типе суть процесса состоит в креплении композитной панели профилем.

Клеевой тип применяется в отношении любых, даже тяжелых, облицовочных материалов. Технология монтажа предполагает использование специального клеевого раствора для присоединения панели к направляющей.

Как рассчитать фасадные панели?





Для вычисления необходимого количества облицовки важно учитывать периметр дома, состоящий из суммы всех сторон, наличие и вид утеплителя, подсистемы и монтажа, общую рабочую площадь и нужное число материала. Сам расчет осуществляется по формуле: S рас. = S стен – S оконных и дверных проемов. Дальше следует просчет количества отходов или неиспользуемого материала: S панелей = S расчетное + %. Процент отходов будет тем больший, чем сложнее конфигурация здания. Для обшивки обычной прямоугольной стены берем 7-10 %. Полученную S нужно разделить на полезную S одной полосы панели. Для большей точности производить калькуляцию можно с использованием эскизов.

Как сделать обрешетку под облицовку?





Метод крепления каркаса зависит от его материала и может быть горизонтальным или вертикальным. Для соединения деталей обрешетки используют металлические подвесы, нагели и саморезы. Перед началом работ производится выбор технологии обшивки профиля каркаса и точная разметка всех стен конструкции. На местах разметки в шахматном порядке устанавливаются перфорированные подвесы с промежутком в 40 см друг от друга. Далее укладывается теплоизоляция, которая защищается мембранной пленкой. Последними этапами выступает контробрешетка и крепление материала.

Как монтировать фасадные панели?





Начинается облицовка с установки стартовых планок, деталей обрамления проемов и угловых элементов. Для этого на каждой стене определяется ее самая нижняя точка с выставлением горизонта. После, на имеющуюся маркировку производится фиксация стартовых планок с обязательным расстоянием их торцов в 5 мм друг от друга. Далее идет отделка дверных и оконных проемов. Завершается процесс креплением на каркас фасадных панелей. Устанавливается сайдинг всегда с нижней стартовой планки.

Правила крепления панелей





Для правильного монтажа необходимо учитывать несколько обязательных условий:

крепить панели только на тщательно подготовленную обрешетку;

при проведении работ соблюдать четкую последовательность;

учитывать возможность температурного расширения / сжатия сайдинга, в связи с чем проводить корректное затягивание крепежей, оставляя между панелями небольшой промежуток. Также, во избежание бака и деформаций обшивки, проводить установку в сильную жару или мороз не стоит.

При грамотном подходе к делу, фасадные панели, которые вы можете купить с помощью каталога TAM.BY , кроме облагораживания наружной части, помогут сделать здание более функциональным и уютным.