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Особенности расчета и монтажа фасадных панелей
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Что такое фасадные панели?
Фасадные панели — это современная отделка синтетического или искусственного происхождения (алюминий, цинк, сталь, дерево, камень, фиброцемент, стекло, поливинилхлориды и пр.). Производится в виде сэндвич-панелей, профлистов, узких длинных плит и других размерных форм. Отличается высокой эстетикой и прочностью. Может использоваться как для внешней, так и внутренней отделки здания. При установке создает эффект теплового экрана, сохраняя энергию внутри помещения.
Какая бывает фасадная обшивка?
Облицовка различается по расцветке, способу монтажа, размеру и материалам, из которых она сделана. Выделяют панели:
По методу крепления фасадные панели бывают нескольких видов.
При креплении с помощью кронштейнов используются скобы Г-образной и L-образной формы. Для облицовки фасадов сложной формы выпускаются кассеты специальной конфигурации, например радиусной.
При листовом типе суть процесса состоит в креплении композитной панели профилем.
Клеевой тип применяется в отношении любых, даже тяжелых, облицовочных материалов. Технология монтажа предполагает использование специального клеевого раствора для присоединения панели к направляющей.
Как рассчитать фасадные панели?
Для вычисления необходимого количества облицовки важно учитывать периметр дома, состоящий из суммы всех сторон, наличие и вид утеплителя, подсистемы и монтажа, общую рабочую площадь и нужное число материала. Сам расчет осуществляется по формуле: S рас. = S стен – S оконных и дверных проемов. Дальше следует просчет количества отходов или неиспользуемого материала: S панелей = S расчетное + %. Процент отходов будет тем больший, чем сложнее конфигурация здания. Для обшивки обычной прямоугольной стены берем 7-10 %. Полученную S нужно разделить на полезную S одной полосы панели. Для большей точности производить калькуляцию можно с использованием эскизов.
Как сделать обрешетку под облицовку?
Метод крепления каркаса зависит от его материала и может быть горизонтальным или вертикальным. Для соединения деталей обрешетки используют металлические подвесы, нагели и саморезы. Перед началом работ производится выбор технологии обшивки профиля каркаса и точная разметка всех стен конструкции. На местах разметки в шахматном порядке устанавливаются перфорированные подвесы с промежутком в 40 см друг от друга. Далее укладывается теплоизоляция, которая защищается мембранной пленкой. Последними этапами выступает контробрешетка и крепление материала.
Как монтировать фасадные панели?
Начинается облицовка с установки стартовых планок, деталей обрамления проемов и угловых элементов. Для этого на каждой стене определяется ее самая нижняя точка с выставлением горизонта. После, на имеющуюся маркировку производится фиксация стартовых планок с обязательным расстоянием их торцов в 5 мм друг от друга. Далее идет отделка дверных и оконных проемов. Завершается процесс креплением на каркас фасадных панелей. Устанавливается сайдинг всегда с нижней стартовой планки.
Правила крепления панелей
Для правильного монтажа необходимо учитывать несколько обязательных условий:
При грамотном подходе к делу, фасадные панели, которые вы можете купить с помощью каталога
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Фасадные панелиявляются универсальным строительным материалом, позволяющим не только качественно улучшить внешний вид здания, но и успешно решить вопрос его...
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