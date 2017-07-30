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Видеофакт: грабитель с сосисками в шортах убегал от охранника магазина

31.07.2017 12:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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32-летний житель Нарочи украл в магазине полкилограмма сосисок и глазированный сырок. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, можно увидеть, как мужчина подошел к полке с мясными изделиями, взял пакет с сосисками и спрятал в шорты.

Видеофакт: грабитель с сосисками в шортах убегал от охранника магазина
© YouTube / NOPD News
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Затем он прошел мимо кассы и выбежал из магазина. Охранник попытался задержать вора, однако тот успел скрыться, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Оперативники, отсмотрев записи, выяснили личность мужчины. Оказалось, что он примерно месяц назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

 
 
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Дерзкое ограбление магазина произошло на днях в курортном поселке Нарочь. Смотрите на видео, как мужчина, укравший сосиски, убегал из торгового объекта.

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