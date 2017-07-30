Видеофакт: грабитель с сосисками в шортах убегал от охранника магазина

32-летний житель Нарочи украл в магазине полкилограмма сосисок и глазированный сырок. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, можно увидеть, как мужчина подошел к полке с мясными изделиями, взял пакет с сосисками и спрятал в шорты.

Затем он прошел мимо кассы и выбежал из магазина. Охранник попытался задержать вора, однако тот успел скрыться, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Оперативники, отсмотрев записи, выяснили личность мужчины. Оказалось, что он примерно месяц назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до шести лет лишения свободы.