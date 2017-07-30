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Беларусь и Россия могут подписать соглашение о взаимном признании виз уже в этом году

31.07.2017 12:24 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь и Россия могут подписать соглашение о взаимном признании виз уже в этом году

фото: belnovosti.by

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз может быть подписано уже в этом году.

"Двумя странами сформированы рабочие группы, которые будут работать над соглашением о взаимном признании виз и это соглашение мы должны подписать до конца года", - сказал А.Кобяков в интервью белорусскому телеканалу "ОНТ", пишет Интерфакс-Запад.

Кроме того, премьер-министр затронул тему перевода белорусских рейсов в российских аэропортах в международные терминалы.  "Эта тема нами очень подробно обсуждалась с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. И найдены принципиальные решения о том, как сделать так, чтобы вопросы пересечения гражданами двух государств – России и Беларуси - белорусско-российской границы были максимально комфортными. А еще сказать проще, вернуться к тому состоянию, которое было недавно, к которому все привыкли", - отметил он.

По его словам решение этой проблемы на правительственном уровне уже обозначено.

"Задачи пограничным службам Российской Федерации, таможенным службам, руководителям аэропортов пошли", - сказал он.

 
 
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Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз может быть подписано уже в этом году.

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