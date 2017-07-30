МИНСК, 31 июл — Sputnik. Соединенные штаты Америки увеличат свой контингент в Литве на время проведения белорусско-российских учений "Запад-2017" в сентябре этого года, сообщает Sputnik Литва .



© Sputnik / Виктор Толочко Учения Запад-2017: дата и место проведения, интересные цифры и факты

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут в сентябре этого года на территории Беларуси. Западные страны неоднократно высказывали опасения из-за факта учений, хотя высшее руководство и Беларуси, и России заверяют представителей НАТО в том, что учения будут носить открытый и исключительно мирный характер.

"Во время учений "Запад" здесь будет дислоцировано больше и военнослужащих США и техники и кораблей, и воздушная полиция будет увеличена вдвое. Это показывает особое внимание нашему региону", — сказала президент Литвы Даля Грибаускайте в телеэфире.

Американские ВВС займутся миссией воздушной полиции уже в начале осени, они будут дислоцированы на авиационной базе Шяуляй.

США планируют увеличить контингент военных и количество истребителей в Литве на время учений "Запад" в два раза.

Беларусь уже заявила о готовности принять на время учений "Запад" как иностранных журналистов, так и военных экспертов. Пройдут учения также по всем правилам международных организаций: за 42 дня до начала будет послано специальное уведомление ОБСЕ.