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Где в Беларуси получают самые большие пенсии

31.07.2017 12:43 — Разное | Tut.by  
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Средний размер назначенных пенсий белорусов в июле составил 298 рублей. Эта сумма в 2,1 раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров, сообщает Белстат. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких регионах Беларуси больше всего размер пенсии.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На начало июля в Беларуси проживало 2 миллиона 601,4 тысячи пенсионеров. Реальный размер назначенных пенсий в июне сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя назначенная пенсия выше всего в июне была в Минске (316,1 рубля), а ниже всего — в Брестской области (284,1 рубля).

По размеру средней пенсии по инвалидности лидирует Гомельская область — 303,5 рубля, а размеру социальной пенсии — Минск (203,6 рубля).

Как средние пенсии отличаются по регионам, в рублях
регион средняя назначенная средняя по возрасту по инвалидности по случаю потери кормильца соцпенсия
Минск 316,1 320,7 284,4 202,8

203,6
Минская 295,5 306,4 268 199

164,7
Брестская 284,1 294,3 256,4 195,3

165
Витебская 294,5 304,5 256,6 190,1

162,9
Гомельская 301,4 307,4 303,5 239,5

162,5
Гродненская 292,2 301,5 268,9 193,4

166,7
Могилевская 294,8 305,2 265 193,2

162,9
по стране 298 306,6

273,3

 203,9

171,2

С 1 августа в Беларуси увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии. С августа также вырастут надбавки к минимальным трудовым пенсиям.

Напомним, программой социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку запланировано, что средняя пенсия по возрасту к 2020 году будет не ниже отметки в 40% от средней зарплаты по стране.

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Теги: Минск
 
 
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