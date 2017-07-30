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Протокол по Осмоловке: коммунальники оценят износ зданий, Минкульт определит статус квартала
На сайте администрации Центрального района появился протокол градостроительного Совета по
Напомним, по проекту, который разрабатывал «Минскградо», двухэтажные дома в Осмоловке должны пойти под снос. На их месте по ПДП должны были появиться новые жилые дома с подземными автостоянками. По центру Осмоловки собирались разместить пассаж «Сторожевский» — крытую торговую улицу с подземными парковками. Проектировщики обещали, что в районе появятся новые детские садики — на 90 и 70 мест.
На презентации проекта месяц назад
В протоколе заседания Совета указано, что за время общественного обсуждения поступило 5 коллективных обращений с 2 356 подписями, 38 письменных обращений, 5 электронных обращений. В обращения были подняты вопросы:
— участия представителей инициативных групп в заседании архитектурно-градостроительного Совета;
— ненадлежащей организации администрацией Центрального района процедуры общественного обсуждения проекта;
— нарушения законодательства в области историко-культурного наследия, решений генплана, законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, норм проектирования;
— сноса зданий и сооружений, входящих в эту территорию;
— отсутствие заключений по техническому состоянию, физическому и моральному износу зданий и сооружений;
— снижение озелененности территории;
— увеличение численности населения в центре города, необеспеченности объектами социально-гарантированного обслуживания;
— целесообразности сохранения и реконструкции существующего жилищного фонда.
Градостроительный Совет рассмотрел все поступившие замечания и предложения и решил:
— отметить активное участие представителей общественности в заседании Совета;
— обязать Минскградо доработать проект детального планирования территории с учетом следующих замечаний и предложений: совместно с Минским городским жилищным хозяйством выполнить анализ состояния существующего жилого фонда на предмет определения физического и морального износа, а совместно с Минкультом определить статус территории «Осмоловка».
Доработанный проект позже будет представлен на повторное рассмотрение архитектурно-градостроительного Совета.
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Совет по градостроительству также отметил активность общественности во время общественного обсуждения ПДП.
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