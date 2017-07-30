Протокол по Осмоловке: коммунальники оценят износ зданий, Минкульт определит статус квартала

На сайте администрации Центрального района появился протокол градостроительного Совета по Осмоловке . О том, что ее решили сохранить, стало известно полторы недели назад.

Напомним, по проекту, который разрабатывал «Минскградо», двухэтажные дома в Осмоловке должны пойти под снос. На их месте по ПДП должны были появиться новые жилые дома с подземными автостоянками. По центру Осмоловки собирались разместить пассаж «Сторожевский» — крытую торговую улицу с подземными парковками. Проектировщики обещали, что в районе появятся новые детские садики — на 90 и 70 мест.

На презентации проекта месяц назад было жарко — собравшиеся жители района восприняли в штыки планы проектировщиков. А позже начали собирать подписи против реализации проекта. Активность общественности дала свои плоды: проект в том виде, в котором его представляли, не одобрили и отправили на доработку. Но главный архитектор Минска Павле Лучинович предупредил, что в том виде, в котором Осмоловка находится сейчас, законсервировать ее не могут. Лучинович отметил , что сейчас будет проводиться международный архитектурный конкурс, чтобы решить, как Осмоловка будет развиваться дальше. Это может занять несколько лет.

В протоколе заседания Совета указано, что за время общественного обсуждения поступило 5 коллективных обращений с 2 356 подписями, 38 письменных обращений, 5 электронных обращений. В обращения были подняты вопросы:

— участия представителей инициативных групп в заседании архитектурно-градостроительного Совета;

— ненадлежащей организации администрацией Центрального района процедуры общественного обсуждения проекта;

— нарушения законодательства в области историко-культурного наследия, решений генплана, законодательства в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, норм проектирования;

— сноса зданий и сооружений, входящих в эту территорию;

— отсутствие заключений по техническому состоянию, физическому и моральному износу зданий и сооружений;

— снижение озелененности территории;

— увеличение численности населения в центре города, необеспеченности объектами социально-гарантированного обслуживания;

— целесообразности сохранения и реконструкции существующего жилищного фонда.

Градостроительный Совет рассмотрел все поступившие замечания и предложения и решил:

— отметить активное участие представителей общественности в заседании Совета;

— обязать Минскградо доработать проект детального планирования территории с учетом следующих замечаний и предложений: совместно с Минским городским жилищным хозяйством выполнить анализ состояния существующего жилого фонда на предмет определения физического и морального износа, а совместно с Минкультом определить статус территории «Осмоловка».

Доработанный проект позже будет представлен на повторное рассмотрение архитектурно-градостроительного Совета.