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Размер госдолга Беларуси приближается к порогу безопасности

31.07.2017 12:49 — Разное | БДГ  
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Внешний госдолг вырос с начала года почти на 2 млрд долларов.

Как сообщает Министерство финансов, госдолг Беларуси на 1 июля 2017 года составил 39,7 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 2,7 млрд рублей, или на 7,4%.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 июля 2017 года составил 15,6 млрд долларов, увеличившись с начала года на 1,9 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 14,2%.

В январе-июне 2017 года привлечены внешние государственные займы на сумму 2 404,0 млн долларов: из них 1 400,0 млн долларов – еврооблигации; 600,0 млн долларов – Евразийский фонд стабилизации и развития; 247,2 млн долларов – правительство и банки РФ; 83,5 млн долларов – банки КНР; 70,4 млн долларов – МБРР; 2,9 млн долларов – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего госдолга с начала 2017 года составило 508,0 млн долларов, из них: 182,1 млн долларов – правительство РФ; 176,6 млн долларов – Евразийский фонд стабилизации и развития 117,2 млн долларов – банки КНР; 31,2 млн долларов – МБРР; 0,7 млн долларов – США; 0,2 млн долларов – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июля 2017 года составил 9,6 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 6,6%.

За январь-июнь 2017 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 406,7 млн долларов. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 849,1 млн долларов США и 60,5 млн рублей.

Госдолг Беларуси (по отношению к ВВП) приближается к порогу экономической безопасности — 45% ВВП.

 
 
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Внешний госдолг вырос с начала года почти на 2 млрд долларов. Как сообщает Министерство финансов, госдолг Беларуси на 1 июля 2017 года составил 39,7 млрд рублей и...

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